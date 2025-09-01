Подаруйте дітям себе україномовних, - письменниця Кузнєцова

Таку думку висловила письменниця, перекладачка Євгенія Кузнєцова у проєкті "Люди змін" із Лесею Вакулюк.

"Ви із самого початку зачепили таку дуже сумну тему, тому що в мене немає відповіді, що робити. Я загалом не дуже підтримую такі розмови, що треба, аби прямо кожен громадянин і громадянка в Україні терміново перейшли на українську мову і говорили тільки нею. Це, звичайно, була б моя країна мрії. Але я не думаю, що це щось кардинально вирішить для нас, якщо, скажімо, кожна харківська пенсіонерка перейде на українську мову. Просто є люди, які дуже агресивно доводять, що треба так зробити", - сказала вона.

Водночас Євгенія Кузнєцова зауважила, що її дже засмучує, коли батьки говорять зі своїми дітьми чи при них російською мовою.

"Але з малими дітьми мене це дуже засмучує. У мене немає відповіді на це питання. Я не знаю, що робити і не знаю, до життя в якій країні готують ці люди своїх маленьких дітей і чому вони з ними продовжують говорити російською. Мене це дуже засмучує. Особливо, коли йдеться взагалі про маленьких дітей. Я часто кажу людям, які тільки збираються мати дітей, – подаруйте їм себе україномовними. Вони мають змогу бути повноцінними громадянами своєї країни, щоб у дітей потім не виникало питань: "А чого це ми говоримо мовою країни, яка нас обстрілює?". У кожної дитини рано чи пізно виникає такий дисонанс, якесь таке некомфортне почуття", - додала письменниця.