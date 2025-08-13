Покращення судочинства в Україні відбувається, - нардеп "СН" Горбенко

Про це сказав народний депутат від "Слуги Народу" Руслан Горбенко у програмі "Європейський простір" з Юрієм Фізером на Еспресо.

"Вища Рада Правосуддя запрацювала в 22-му році. Ця рада призначила 16 представників Вищої кваліфікаційної комісії судоустрою і, в принципі, де-факто ВККС почав працювати в 23-му році. Чи маємо ми результати за півтора року роботи ВККС? Так, маємо. Ще раз особиста думка і, в принципі, думка тих людей, з якими я спілкуюсь, покращення судочинства в Україні йде, так, дуже повільно, але воно йде", - зазначив він.

Народний депутат додав, що у ЄС бачать результати діяльності тих інституцій, куди призначають такі ради, куди залучені незалежні європейські експерти.

"Це бачить і суспільство - дійсно якість підбору цих кадрів, і роботи, і KPI, які виконуються цими представниками. Він дійсно вже відповідає європейським нормам. А для того, щоб щось реформувати, ми не можемо завдяки старій освіті і людей, які отримали ще радянську освіту і в тому числі юридичну щось реформувати. Дійсно треба залучати і це не тільки побажання, а вже запит і суспільства, тобто на справедливість для того, щоб швидко це змінювати. А під час воєнного стану це взагалі дуже важливо, щоб ми боролися і з корупцією, і щоб у нас були чесні і справедливі суди",- заявив Горбенко.