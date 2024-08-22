Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Поліція попередила про підвищену небезпеку атак РФ на День прапора та День Незалежності

Поліція попередила про підвищену небезпеку атак РФ на День прапора та День Незалежності

Ольга Бабишена
22 серпня, 2024 четвер
17:47
Суспільство День прапора у Києві 2023 року

Правоохоронці попередили, що під час відзначення Дня Державного Прапора та Дня Незалежності України існує підвищена загроза російських ракетних обстрілів

Зміст

Про це інформує пресслужба поліції. 

Як розповіли в поліції, загалом на території України, крім Донецької, Луганської, Сумської та Херсонської областей, очікується проведення 486 заходів з нагоди державних свят. Безпеку на них забезпечуватиме Нацполіція.

Керівник Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України Максим Ахрамєєв зазначив, що 23 та 24 серпня існує висока ймовірність масованих російських обстрілів України. Відтак, громадян закликали реагувати на сигнали повітряної тривоги та ракетної небезпеки. 

"До забезпечення посилених заходів безпеки будуть залучені наряди поліції, слідчо-оперативні групи, групи вибухотехніків, кінологів та інші служби. Нацполіція також звертається до громадян з проханням і самостійно дбати про свою безпеку, реагувати на сигнали тривоги, перебувати в укриттях під час їхніх сигналів, не чіпати підозрілі предмети, повідомляти до поліції про порушення правопорядку", - додали в поліції. 

  • Раніше посольство США в Києві попередило громадян Сполучених Штатів, які перебувають в Україні, про підвищену небезпеку атак російських дронів і ракет до Дня Незалежності. 
Теги:
Україна
поліція
Війна з Росією
День Незалежності
День Незалежності України
повітряна тривога
Читайте також:
Спека у Києві
Автор Катерина Єсікова
21 серпня, 2024 середа
"Спека послабиться, а потім знову повернеться": Наталка Діденко про погоду найближчими днями
"Динамо" - "Зальцбург", Ліга чемпіонів
Автор Влад Дідусь
22 серпня, 2024 четвер
Ліга чемпіонів: результати перших матчів плей-офф
Карта Харківщина 08.08.24
Автор Оксана Ліховід
21 серпня, 2024 середа
Завдяки успішним діям вдалося вибити ворога із займаних позицій: офіцер бригади "Рубіж" НГУ про ситуацію на Харківщині
Київ
+28°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.12
    Купівля 41.12
    Продаж 41.57
  • EUR
    Купівля 45.61
    Продаж 46.3
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
22 серпня
18:20
Фінляндія
Фінські міністри бойкотують очолені Угорщиною неформальні зустрічі ЄС через візит Орбана до РФ
18:14
Ексклюзив
Карта бойових дій за 14-21 серпня
Операція ЗСУ на Курщині розвивається успішно, - Defense Express
18:05
світло
Відключень електроенергії 23 серпня не прогнозують, - Укренерго
18:04
OPINION
Максим Саваневський
Виборча кампанія у США набула ознак карнавальності
18:00
Інтерв’ю
Володимир Бірчак
Уроки історії, війна та мобілізація: розмова з істориком та воїном ЗСУ Володимиром Бірчаком. Спецпроєкт "День Незалежності: світлі люди в темні часи"
17:59
Ексклюзив
росія мобілізація орки окупанти
Росіяни маскують примусову мобілізацію на ТОТ, - правозахисник Лисянський
17:54
ракета Х-59
Окупанти атакували Богодухів на Харківщині: загинув чоловік, серед постраждалих - підліток
17:38
Юрій Завгородній
У Раді "Платформа за життя та мир" виключила нардепа, який підтримав заборону РПЦ
17:37
Суджа, РФ, Курська область
Губернатор Курської області заявив, що з небезпечних районів регіону виїхали понад 133 тис. мешканців
17:37
Дженніфер Лопес та Бен Аффлек
Розлучення Аффлека і Лопес: суперечки почалися в перші місяці шлюбу, - ЗМІ
17:19
ЗСУ війна фронт
Росіяни атакують на 10 напрямках: з початку доби на фронті відбулося 78 боєзіткнень
17:19
Ексклюзив
Олександр Лукашенко
"Багато силовиків за незалежну Білорусь": радник Тихановської пояснив, чому Лукашенко не розверне країну на Захід
17:12
В Україні розпочали другий етап тестування освітнього застосунку "Мрія"
17:08
Інтерсіті
На постійній основі: Укрзалізниця додала поїзд Інтерсіті+ на маршрут Київ - Одеса
17:07
Оновлено
ФК Карпати
Кубок України: розклад і результати матчів 1/32 фіналу
17:02
Норвегія
Україна та Норвегія продовжили дію "транспортного безвізу" до червня 2025 року
16:46
На фото: Олег Винник
Олег Винник у відеозверненні з Німеччини передав ЗСУ "ковток повітря", розізливши українців
16:42
В Україні увʼязнили юриста, який шпигував за блокпостами у Краматорську й планував утекти до РФ
16:39
Ексклюзив
колаборанти з Харківщини
Цьогоріч уже 274 особи отримали підозри в колабораціонізмі, - начальник поліції Харківщини
16:35
Bushmaster
"ЗСУ на австралійських БТР вбивають мирних жителів Курщини": фейки іноземних ЗМІ за 22 серпня
16:24
Нарендра Моді
Моді й Туск у Польщі обговорили війну РФ проти України
16:05
OPINION
Віктор Таран
Китай як цифрова диктатура
15:46
Мая Санду
Лідерка Молдови Санду офіційно заявила про свою участь у президентських виборах
15:37
Курська АЕС
Путін звинуватив Україну у спробі атакувати Курську АЕС
15:31
Ексклюзив
російська армія, мобілізація
Україні на руку, що РФ почала використовувати строковиків на війні, - генерал-майор запасу СБУ Ягун
15:31
Віктор Бронюк
Лідер гурту "ТіК" Бронюк очолив вінницьку філармонію
15:21
Російські військові
Литва повідомила про зменшення кількості військ РФ у Калінінграді на тлі наступу ЗСУ в Курській області
15:14
Російські окупанти атакували прикордоння Сумщини КАБами: загинули двоє чоловіків, поранена жінка
14:51
МЗС
Доступність сервісів МЗС: уряд ухвалив постанову про систему "е-Консул" для українців за кордоном
14:21
Олександр Лукашенко
"Хочуть взяти від РФ і нічого не дати": Лукашенко згадав, як ОДКБ придушувала протести у Казахстані, Астана викликала посла Білорусі
14:07
Кет Ґрем
Зірка "Щоденників вампіра" Кет Ґрем в Угорщині зустрілася з дітьми українських біженців
14:02
OPINION
Андрій Яніцький
Про концепцію національного відкату
13:56
польща поліція
У Польщі біля кордону виявили повітряну кулю з російськими надписами
13:35
Суджа Курська область пам'ятник Леніну
ФСБ відкрила кримінальні справи проти українських журналісток і кореспондента CNN за репортажі з Суджі
13:30
виставка в Центральному Будинку художника
У Києві до Дня незалежності відкрили виставку понад 300 творів українських художників, створених з 1991 року
13:30
Продає ювелірні вироби до Росії: СБУ оголосила підозру настоятелю храму УПЦ (МП) з Луганщини
13:21
В Одесі цивільний погрожував представникам ТЦК пістолетом під час перевірки документів
13:02
Гендиректор МАГАТЕ Гроссі
Очільник МАГАТЕ Гроссі планує відвідати Курську АЕС, а потім зустрітися з Зеленським у Києві
12:58
Підручники видавництва "Ранок" увійшли до шортліста BELMA 2024
Підручники видавництва "Ранок" увійшли до шортліста премії за найкращі європейські навчальні матеріали
12:56
ФСБ
Росіяни заявили про затримання в Криму нібито агентів української розвідки
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV