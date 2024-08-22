Поліція попередила про підвищену небезпеку атак РФ на День прапора та День Незалежності
Правоохоронці попередили, що під час відзначення Дня Державного Прапора та Дня Незалежності України існує підвищена загроза російських ракетних обстрілів
Про це інформує пресслужба поліції.
Як розповіли в поліції, загалом на території України, крім Донецької, Луганської, Сумської та Херсонської областей, очікується проведення 486 заходів з нагоди державних свят. Безпеку на них забезпечуватиме Нацполіція.
Керівник Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України Максим Ахрамєєв зазначив, що 23 та 24 серпня існує висока ймовірність масованих російських обстрілів України. Відтак, громадян закликали реагувати на сигнали повітряної тривоги та ракетної небезпеки.
"До забезпечення посилених заходів безпеки будуть залучені наряди поліції, слідчо-оперативні групи, групи вибухотехніків, кінологів та інші служби. Нацполіція також звертається до громадян з проханням і самостійно дбати про свою безпеку, реагувати на сигнали тривоги, перебувати в укриттях під час їхніх сигналів, не чіпати підозрілі предмети, повідомляти до поліції про порушення правопорядку", - додали в поліції.
- Раніше посольство США в Києві попередило громадян Сполучених Штатів, які перебувають в Україні, про підвищену небезпеку атак російських дронів і ракет до Дня Незалежності.
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