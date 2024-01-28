Політтехнолог Пастернак пояснив, чому у фракції "Слуга Народу" є ті, хто більше не хоче бути народним депутатом

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Знаєте, як каже один з моїх знайомих народних депутатів, парадокс: раніше потрібно було мільйони заплатити, щоб потрапити в парламент, а тепер важко звідти втекти. Насправді причина полягає в тому, що парламент перебуває у внутрішній кризі вже другий рік війни", - пояснює політтехнолог.

За його словами є декілька причин, зокрема розбалансування системи, стримування противаг і надмірне зростання ролі Офісу президента. Це призвело до зменшення парламенту в суспільно-політичному житті.

"Для багатьох депутатів парламент зараз не є майданчиком, де можна себе позиціонувати, немає можливості для піару, адже політик без уваги - це ніхто. Тому багатьом із них немає сенсу далі перебувати в парламенті. Друга причина - це острах кримінального переслідування, бо, як виявилося, депутатський мандат втратив вже давно ореол перепустки в безкарність та імунітет. У принципі сенсу перебувати й прикриватись мандатом для багатьох немає. Хтось хоче просто піти назад у бізнес і працювати. Бо було б дивно, якби хтось пішов, наприклад, в армію, - пояснює Постернак. - Третя причина полягає в тому, що для багатьох депутатів, особливо провладної партії "Слуга Народу" - не факт, що вони попадуть в наступний парламентський сезон, у список. Наприклад, імовірного блоку Зеленського про формування якого подейкують в українській політиці й сенс витрачати час в Раді зараз - для них немає".

Він наголосив, що Арахамія трохи лукавить, коли говорить про недієздатність Верховної Ради України, водночас зменшиться кількість депутатів, які підтримують президента та ОП.