Політтехнолог Пастернак пояснив, чому у фракції "Слуга Народу" є ті, хто більше не хоче бути народним депутатом
Парламент України опинився у глибокій кризі, яка змушує багатьох депутатів прагнути покинути свої посади. Таку думку висловив політтехнолог Олег Постернак, який назвав три основні причини цього явища
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Знаєте, як каже один з моїх знайомих народних депутатів, парадокс: раніше потрібно було мільйони заплатити, щоб потрапити в парламент, а тепер важко звідти втекти. Насправді причина полягає в тому, що парламент перебуває у внутрішній кризі вже другий рік війни", - пояснює політтехнолог.
За його словами є декілька причин, зокрема розбалансування системи, стримування противаг і надмірне зростання ролі Офісу президента. Це призвело до зменшення парламенту в суспільно-політичному житті.
"Для багатьох депутатів парламент зараз не є майданчиком, де можна себе позиціонувати, немає можливості для піару, адже політик без уваги - це ніхто. Тому багатьом із них немає сенсу далі перебувати в парламенті. Друга причина - це острах кримінального переслідування, бо, як виявилося, депутатський мандат втратив вже давно ореол перепустки в безкарність та імунітет. У принципі сенсу перебувати й прикриватись мандатом для багатьох немає. Хтось хоче просто піти назад у бізнес і працювати. Бо було б дивно, якби хтось пішов, наприклад, в армію, - пояснює Постернак. - Третя причина полягає в тому, що для багатьох депутатів, особливо провладної партії "Слуга Народу" - не факт, що вони попадуть в наступний парламентський сезон, у список. Наприклад, імовірного блоку Зеленського про формування якого подейкують в українській політиці й сенс витрачати час в Раді зараз - для них немає".
Він наголосив, що Арахамія трохи лукавить, коли говорить про недієздатність Верховної Ради України, водночас зменшиться кількість депутатів, які підтримують президента та ОП.
- У грудні 2023 року Арахамія стверджував, що багато нардепів хотіли б скласти повноваження, однак їх не відпускають.
- 26 січня голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія заявив, що нині єдності в українському парламенті немає. Крім цього, 17 нардепів з фракції написали заяви на складання мандата.
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