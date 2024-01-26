"Немає єдності": 17 нардепів з фракції "Слуга Народу" написали заяви на складання мандата, - Арахамія

Про це пише LB.ua.

За його словами, єдність в українському парламенті була півтора року тому, а нині ситуація в цьому плані ще гірша, ніж до повномасштабного вторгнення РФ.

"З парламентом взагалі велика криза наближається, тому що в мене тільки у фракції 17 є заяв на складання мандату. Тобто у нас уже 401 людина в парламенті, ще одну ми точно відпустимо за медичними обставинами – буде 400 людей. 226 з 400 дуже важко збирати, чесно кажучи", - сказав Арахамія.

Він також наголосив, що в інших фракціях і партіях також є нардепи, які хочуть піти.

"Ми вирішили для себе, що не будемо давати голоси за складання мандатів, тільки якщо медично є дійсно ситуація, а так більше ніяких немає умов, за яким ми будемо голосувати за складання мандатів. Для того, щоб зберегти парламент легітимним", - пояснив він.