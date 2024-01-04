Пошук зниклих безвісти: Україна розпочинає забір зразків ДНК за кордоном

Про це повідомив уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Стартував збір інформації щодо забору зразків ДНК за кордоном для пошуку зниклих безвісти на території України. Їх можуть здавати громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які бажають розшукати близьких", - розповів Лубінець.

Місця для здачі зразків ДНК працюють на базі закордонних філій ДП "Документ", що належить до сфери управління Державної міграційної служби України. Зразки ДНК надаватимуть слідчим Національної поліції для пошуку та ідентифікації осіб.

Уповноважений Верховної ради з прав людини додав, що попередні заявки прийматимуть до 15 січня на електронну пошту [email protected].

У повідомленні потрібно вказати:

свої контактні дані (ПІБ та номер телефону);

адресу підрозділу, до якого плануєте звернутися;

приблизну дату можливого звернення.

Головна мета проєкту - з використанням добровільно зданого біологічного матеріалу ідентифікувати людей, котрі безвісти зникли на території України, у тому числі за особливих обставин.