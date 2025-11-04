Посол США при НАТО Вітакер прибув до Києва та зустрівся із Зеленським
У вівторок, 4 листопада до Києва прибув американський посол при НАТО Метью Вітакер. Він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським
Про це він написав у Х.
"Приємно бачити українського президента Володимира Зеленського знову – цього разу в Києві. Я передав, що ця безглузда війна повинна закінчитися", – зазначив Вітакер.
Також посол наголосив, що ініціатива щодо просування миру президента США Дональда Трампа – "єдиний життєздатний шлях уперед".
- У жовтні посол США при НАТО Вітакер анонсував нові угоди щодо постачання Україні зброї.
