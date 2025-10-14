"Можуть змінити розрахунки Путіна": посол США при НАТО Вітакер анонсував нові угоди щодо постачання Україні зброї

Про це повідомляють Інтерфакс-Україна та Європейська правда.

На запитання журналістів про те, чи варто очікувати нових зобов’язань за програмою PURL цього тижня та чи повинні південні союзники НАТО активніше долучатися до ініціативи, посол погодився.

"Завдяки PURL президент Трамп надав можливість нашим європейським союзникам по НАТО, а також Канаді, купувати найкраще у світі американське озброєння та боєприпаси й передавати їх Україні. Україна цього потребує, вона цього прагне, і ми повинні гарантувати безперервність постачань, щоб союзники активніше долучалися до закупівель", - сказав Вітакер.

За його словами, механізм PURL наразі "працює стабільно та ефективно", і нещодавно ще кілька країн оголосили про свій намір приєднатися.

Читайте також: Ще сім країн мають намір приєднатися до ініціативи НАТО PURL, - Сибіга

Вітакер наголосив, що "війна та вбивства мають припинитися", а можливість України завдавати глибоких ударів по РФ, може змінити розрахунки Путіна.

"Ви бачили, як він (ред. - Трамп) нещодавно висловлював свої думки щодо потреб України, зокрема говорив про Tomahawk. І президент Трамп, безумовно, має останнє слово з цього питання. Як я вже публічно казав раніше, можливість глибокого удару може змінити розрахунки Путіна та поставити під загрозу багато речей, зокрема значну енергетичну інфраструктуру всередині Росії", - підкреслив він.

Посол додав, що наразі немає ознак того, що Москва готова відмовитися від своїх максималістських цілей. Водночас він не виключає, що такі заходи, як блокування тіньового флоту, ракети Tomahawk та інші кроки можуть змусити Путіна сісти за стіл переговорів для досягнення мирної угоди.