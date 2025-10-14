"Можуть змінити розрахунки Путіна": посол США при НАТО Вітакер анонсував нові угоди щодо постачання Україні зброї
У вівторок, 14 жовтня, посол Сполучених Штатів при НАТО Метью Вітакер повідомив, що цього тижня варто очікувати оголошень щодо нових угод у рамках ініціативи PURL
Про це повідомляють Інтерфакс-Україна та Європейська правда.
На запитання журналістів про те, чи варто очікувати нових зобов’язань за програмою PURL цього тижня та чи повинні південні союзники НАТО активніше долучатися до ініціативи, посол погодився.
"Завдяки PURL президент Трамп надав можливість нашим європейським союзникам по НАТО, а також Канаді, купувати найкраще у світі американське озброєння та боєприпаси й передавати їх Україні. Україна цього потребує, вона цього прагне, і ми повинні гарантувати безперервність постачань, щоб союзники активніше долучалися до закупівель", - сказав Вітакер.
За його словами, механізм PURL наразі "працює стабільно та ефективно", і нещодавно ще кілька країн оголосили про свій намір приєднатися.
Читайте також: Ще сім країн мають намір приєднатися до ініціативи НАТО PURL, - Сибіга
Вітакер наголосив, що "війна та вбивства мають припинитися", а можливість України завдавати глибоких ударів по РФ, може змінити розрахунки Путіна.
"Ви бачили, як він (ред. - Трамп) нещодавно висловлював свої думки щодо потреб України, зокрема говорив про Tomahawk. І президент Трамп, безумовно, має останнє слово з цього питання. Як я вже публічно казав раніше, можливість глибокого удару може змінити розрахунки Путіна та поставити під загрозу багато речей, зокрема значну енергетичну інфраструктуру всередині Росії", - підкреслив він.
Посол додав, що наразі немає ознак того, що Москва готова відмовитися від своїх максималістських цілей. Водночас він не виключає, що такі заходи, як блокування тіньового флоту, ракети Tomahawk та інші кроки можуть змусити Путіна сісти за стіл переговорів для досягнення мирної угоди.
- 13 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість передачі Україні ракет Tomahawk у разі, якщо російський диктатор Володимир Путін не припинить війну.
- Цього ж дня стало відомо, що президент Володимир Зеленський та американський лідер Дональд Трамп 17 жовтня проведуть зустріч у Вашингтоні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.45 Купівля 41.45Продаж 41.95
- EUR Купівля 48.05Продаж 48.68
- Актуальне
- Важливе