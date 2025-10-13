Ще сім країн мають намір приєднатися до ініціативи НАТО PURL, - Сибіга

Про це він заявив під час пресконференції з главою європейської дипломатії Каєю Каллас у Києві 13 жовтня, передає "Інтерфакс-Україна".

Сибіга зазначив, що наразі шість країн уже зробили фінансові внески для реалізації програми, а ще сім висловили намір долучитися.

"Маємо сьогодні шість країн, які внесли конкретні суми для її наповнення (ініціативи PURL - ред.), для продовження програми. І ми можемо станом на сьогодні говорити про намір ще семи країн виступити учасниками з конкретним внеском цієї програми", - наголосив дипломат.

За його словами, на перший пакет у межах ініціативи вже зібрано 2 млрд доларів, і програма перебуває на стадії реалізації.

Що відомо про ініціативу PURL

Станом на 14 серпня Нідерланди, Данія, Норвегія, Швеція та Німеччина надали Україні $1,5 млрд на оборонні потреби в межах ініціативи PURL.

2 вересня прем'єр-міністр Люксембургу Люк Фріден заявив, що його країна долучиться до ініціативи PURL із закупівлі озброєння у США для передачі Україні.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що в жовтні Україна отримає додаткові кошти в межах ініціативи PURL. Загалом підтримка збільшиться до понад $3 млрд.

18 вересня в Україну прибула перша частина військового обладнання за програмою PURL щодо відправки американської зброї Києву коштом європейських держав.

Станом на кінець вересня шість країн НАТО профінансували чотири пакети оборонної допомоги Україні на суму понад $2 млрд у межах ініціативи PURL. Ще два пакети наразі узгоджуються зі США.