Повітряні сили запустили у Viber офіційний канал, де сповіщатимуть про загрози
Повітряні сили Збройних Сил України запустили у месенджері Viber офіційний канал, де інформуватимуть про повітряні загрози
Про це повідомляють Повітряні сили.
"Починаємо інформувати про повітряні загрози у Viber на 1000 днів великої війни з Росією!
Долучайтесь до офіційної спільноти Повітряних сил у Viber, щоб першими отримувати інформацію про загрози з повітря та дізнаватись, як Повітряні сили б’ють ворога!" - йдеться у повідомленні.
Військові також закликали українців диверсифікувати канали отримання інформації, залишаючися з офіційними, перевіреними джерелами.
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