Повітряні сили запустили у Viber офіційний канал, де сповіщатимуть про загрози

Про це повідомляють Повітряні сили.

"Починаємо інформувати про повітряні загрози у Viber на 1000 днів великої війни з Росією!

Долучайтесь до офіційної спільноти Повітряних сил у Viber, щоб першими отримувати інформацію про загрози з повітря та дізнаватись, як Повітряні сили б’ють ворога!" - йдеться у повідомленні.

Військові також закликали українців диверсифікувати канали отримання інформації, залишаючися з офіційними, перевіреними джерелами.