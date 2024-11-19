Українська ППО вночі збила 51 з 87 БПЛА, 30 - локаційно втрачено

Про це повідомляють Повітряні сили.

Зазначається, що ворог запустив 87 ударних БПЛА типу Shahed та безпілотники невстановленого типу із районів Курська, Орела та тимчасово окупованого Криму.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 51 ворожого БпЛА у Черкаській, Чернігівській, Київській, Полтавській, Житомирській, Сумській, Миколаївській, Запорізькій та Харківській областях.

"Внаслідок активної протидії 30 ворожих БПЛА локаційно втрачено у різних регіонах. Один БПЛА в повітряному просторі України, бойова робота триває!" - повідомили військові.