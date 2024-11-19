Українська ППО вночі збила 51 з 87 БПЛА, 30 - локаційно втрачено
У ніч проти 19 листопада російська армія запустила по території України 87 ударних безпілотників. Сили ППО знищили у небі 51 дрон
Про це повідомляють Повітряні сили.
Зазначається, що ворог запустив 87 ударних БПЛА типу Shahed та безпілотники невстановленого типу із районів Курська, Орела та тимчасово окупованого Криму.
Станом на 09:00 підтверджено збиття 51 ворожого БпЛА у Черкаській, Чернігівській, Київській, Полтавській, Житомирській, Сумській, Миколаївській, Запорізькій та Харківській областях.
"Внаслідок активної протидії 30 ворожих БПЛА локаційно втрачено у різних регіонах. Один БПЛА в повітряному просторі України, бойова робота триває!" - повідомили військові.
- Увечері понеділка, 18 листопада, російська армія запустила по території України ударні БПЛА типу Shahed. У Запоріжжі та на Сумщині після вибухів є постраждалі й загиблі, на Київщині працювала ППО.
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