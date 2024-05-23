Представники влади на чолі зі Стефанчуком хочуть загальмувати розгляд законопроєкту про заборону УПЦ МП, - нардеп Синютка

Про це розповів народний депутат України Олег Синютка в етері телеканалу "Еспресо".

"Якщо б монобільшість хотіла ухвалити закон, який стосується заборони псевдорелігійних сект під проводом московського патріарха Кирила на території України, то цей законопроєкт уже давно був би прийнятий і став законом. Але дуже багато з провладної фракції, представників влади намагаються зробити все можливе, щоб загальмувати розгляд цього проєкту. Він місяць не появлявся на сайті Верховної Ради України. Тепер, коли ми змусили їх все-таки розмістити цей закон після другого читання так, як це повинно бути згідно регламенту і закону, він з'явився. Однак ніхто не поспішає вносити його в залу. З главою ВРУ Русланом Стефанчуком тривала дискусія стосовно цього. Ми просили його внести законопроєкт в Раду і поставити його на голосування", - повідомив нардеп.

Якщо б трибуна ВРУ не була заблокована і фракції не висловлювали претензії до спікера Стефанчука, то взагалі не було б розмови про те, яким чином розглядати законопроєкт в другому читанні, зауважив Синютка.

"Я вважаю, що перемовини і позиція влади про те, що законопроєкт про псевдорелігійні московські організації має розглядатися в другому і третьому читанні, є помилковою. Так, така процедура передбачена згідно закону і регламенту. Але якщо не помиляюсь, її жодного разу не використовували. Представники влади на чолі зі Стефанчуком хочуть втекти від відповідальності і знову якимось чином загальмувати розгляд цього законопроєкту. Тобто московити здійснюють підривну діяльність через структури ФСБ, а українська влада всіма силами намагається не приймати закон", - додав він.

Розмови про те, що нібито наші партнери якимось чином хочуть втручатися в цю ситуацію, є абсолютно неправдиві: "В наших партнерів є дуже чітка позиція: є закон і міжнародне право. Якщо це відповідає букві і духу закону, значить воно може і має бути прийняте, розглянуте в стінах Верховної Ради". Тому наступного тижня триватиме боротьба за те, щоб внести цей законопроект, каже нардеп.

"Ми постараємось за ці дні зібрати максимум підписів з вимогою про те, щоб такий закон внести на розгляд у парламент. Я переконаний, що колишні з ОПЗЖ будуть знову гальмувати цей розгляд. Тому нам потрібно достойно пройти всю процедуру і постаратись прийняти закон в цілому. Це потрібно не "Європейській Солідарності", не українським церквам, а суспільству. Тому що чим швидше буде очищене суспільство і відновлена духовна незалежність України, тим швидше настане наша перемога над московитами", - резюмував Синютка.