Прийняти закон про демобілізацію, не посилюючи мобілізацію - це самогубство, - екскомандир взводу батальйону "Айдар" Дикий

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Ставлюся з розумінням до позиції Міністерства оборони та армійського командування щодо законопроєкту про демобілізацію. Ця норма вже була в травневому законі і її відхилили саме на вимогу військового командування. І я розумію, чому армійське командування виступає проти нього", - зауважив Дикий.

За словами екскомандира взводу батальйону "Айдар", щоб ухвалити закон про демобілізацію, а цей закон критично необхідний, потрібно спочатку забезпечити армію резервами. Але депутати не голосують за жодну непопулярну норму, яка б посилила мобілізацію. І в цій ситуації позиція армійського командування дуже проста.

"Військове командування розуміє, що якщо депутати не приймають жодних норм, які забезпечать новобранців, але при тому приймуть норму про граничні терміни служби, то не за горами той момент, коли доведеться одночасно демобілізувати 700 тис. людей, не маючи нікого на заміну. Тобто взяти й розпустити фронт. Звісно, військове командування на це не згодне", - наголосив Дикий.

Колишній командир взводу батальйону "Айдар" також додав, що в першу чергу народні депутати мають прийняти закони, які посилять мобілізацію й одночасно треба ставити питання про граничний термін служби для тих, хто вже служить.

"До речі, якщо буде граничний термін служби, це полегшить і мобілізацію нових людей. Легше рекрутувати людей на визначений термін, аніж назавжди. Але ці речі мають бути прийняті саме одночасно: посилення мобілізації та граничний термін служби. Прийняти тільки граничний термін служби - це самогубство", - зазначив Дикий.