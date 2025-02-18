Процес підготовки до виборів в Україні розпочався, - ексспівробітник СБУ Ступак

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"Я не можу підтвердити дату виборів в Україні, але процес підготовки до них вже розпочався. Виконуються підготовчі заходи, зокрема місцеві органи влади отримують вказівки перевірити стан приміщень для голосування, наявність пандусів тощо. Хоча це може здатися незначним, такі опосередковані факти свідчать про початок процесу підготовки до виборів", - повідомив Ступак