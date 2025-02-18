Процес підготовки до виборів в Україні розпочався, - ексспівробітник СБУ Ступак
Військовий експерт, співробітник СБУ (2004-2015) Іван Ступак прокоментував розмови про вибори в Україні
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".
"Я не можу підтвердити дату виборів в Україні, але процес підготовки до них вже розпочався. Виконуються підготовчі заходи, зокрема місцеві органи влади отримують вказівки перевірити стан приміщень для голосування, наявність пандусів тощо. Хоча це може здатися незначним, такі опосередковані факти свідчать про початок процесу підготовки до виборів", - повідомив Ступак
- 16 лютого п'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що влада планує восени 2025 року провести одночасні вибори президента, парламенту і місцевих рад. Голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія прокоментував.
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