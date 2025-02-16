Вибори відбудуться 26 жовтня 2025 року. Не виключено, що усі одночасно, - Порошенко

Про це п'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко заявив в інтерв'ю порталу "Цензор.Нет", що вийшло 16 лютого.

"Запишіть - 26 жовтня цього року", - сказав Порошенко, відповідаючи на запитання, коли в Україні можуть відбутися вибори.

За його словами, він має таку інформацію, зокрема, із джерел у правоохоронних органах та на поліграфкомбінаті "Україна", який, "зараз опрацьовує, скільки треба бюлетенів".

"За нашими джерелами у Центральній виборчій комісії, яка починає внесення змін до реєстру виборців. За нашими джерелами в Мін’єді, що відкривають перший офіс у Берліні. Виключно для підготовки виборів", - додав Порошенко .

Він також зазначив, що за Конституцією, наприкінці року мають бути вибори до парламенту, "хоча вони мали бути два роки тому".

"І в кінці жовтня у нас мають бути місцеві вибори. Мрія влади - провести всі вибори одночасно", - зауважив Петро Порошенко.