Вибори відбудуться 26 жовтня 2025 року. Не виключено, що усі одночасно, - Порошенко
Влада планує восени 2025 року провести одночасні вибори президента, парламенту і місцевих рад
Про це п'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко заявив в інтерв'ю порталу "Цензор.Нет", що вийшло 16 лютого.
"Запишіть - 26 жовтня цього року", - сказав Порошенко, відповідаючи на запитання, коли в Україні можуть відбутися вибори.
За його словами, він має таку інформацію, зокрема, із джерел у правоохоронних органах та на поліграфкомбінаті "Україна", який, "зараз опрацьовує, скільки треба бюлетенів".
"За нашими джерелами у Центральній виборчій комісії, яка починає внесення змін до реєстру виборців. За нашими джерелами в Мін’єді, що відкривають перший офіс у Берліні. Виключно для підготовки виборів", - додав Порошенко .
Він також зазначив, що за Конституцією, наприкінці року мають бути вибори до парламенту, "хоча вони мали бути два роки тому".
"І в кінці жовтня у нас мають бути місцеві вибори. Мрія влади - провести всі вибори одночасно", - зауважив Петро Порошенко.
- Раніше президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю The Economist висловив переконання, що розмови про вибори наразі не на часі. Спочатку потрібно завершити війну.
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