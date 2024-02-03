ПЦУ припинила вшановувати Олександра Невського
Синод Православної церкви України виключив канонізованого Російською православною церквою новгородського князя Олександра Невського з переліку святих
Таке рішення було прийнято на останньому засіданні Синоду ПЦУ.
"Вилучити із церковного календаря Православної церкви України день пам'яті блгв. кн. Олександра Новгородського (Невського), в схимі Олексія, 23 листопада", - йдеться у повідомленні.
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Замість нього 23 листопада в ПЦУ вирішили встановити додатковий день святкування пам'яті іншого Олександра - першоначальника обителі "Невсипущих", день пам'яті якого в Церкві зазвичай відзначається 7 березня.
- Нагадаємо, ПЦУ оприлюднила церковні свята в лютому за новоюліанським календарем.
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