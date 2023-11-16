Стало відомо скільки громад перейшло з УПЦ МП в ПЦУ від 24 лютого 2022 року
З початку повномасштабного вторгнення 884 релігійні громади УПЦ МП перейшли до Православної церкви України
Про це повідомили в Держетнополітики, інформує hromadske.
За інформацією обласних та київської міської державних адміністрацій, 884 релігійні громади УПЦ МП змінили свою підлеглість у канонічних та організаційних питаннях на підлеглість релігійним центрам ПЦУ в період із 24 лютого 2022 року до 1 листопада 2023-го.
Водночас у Держетнополітики не знають, скільки священнослужителів перейшли від однієї церкви до іншої.
- 2 грудня Рада національної безпеки та оборони ввела санкції проти низки священнослужителів УПЦ МП, зокрема намісника Києво-Печерської Лаври Павла (Лебідя) та екснардепа Вадима Новинського.
- 19 жовтня Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій. Утім, проєкт закон розкритикували навіть ті народні депутати, які його підтримали. Зокрема, народний депутат Микола Княжицький заявив, що цей законопроєкт насправді нічого не забороняє, лише декларує наміри.
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