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Стало відомо скільки громад перейшло з УПЦ МП в ПЦУ від 24 лютого 2022 року

16 листопада, 2023 четвер
20:45
Суспільство

З початку повномасштабного вторгнення 884 релігійні громади УПЦ МП перейшли до Православної церкви України

Про це повідомили в Держетнополітики, інформує hromadske.

За інформацією обласних та київської міської державних адміністрацій, 884 релігійні громади УПЦ МП змінили свою підлеглість у канонічних та організаційних питаннях на підлеглість релігійним центрам ПЦУ в період із 24 лютого 2022 року до 1 листопада 2023-го.

Водночас у Держетнополітики не знають, скільки священнослужителів перейшли від однієї церкви до іншої.

  • 2 грудня Рада національної безпеки та оборони ввела санкції проти низки священнослужителів УПЦ МП, зокрема намісника Києво-Печерської Лаври Павла (Лебідя) та екснардепа Вадима Новинського.
  • 19 жовтня Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій. Утім, проєкт закон розкритикували навіть ті народні депутати, які його підтримали. Зокрема, народний депутат Микола Княжицький заявив, що цей законопроєкт насправді нічого не забороняє, лише декларує наміри.

УПЦ МП
ПЦУ
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