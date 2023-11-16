Стало відомо скільки громад перейшло з УПЦ МП в ПЦУ від 24 лютого 2022 року

Про це повідомили в Держетнополітики, інформує hromadske.

За інформацією обласних та київської міської державних адміністрацій, 884 релігійні громади УПЦ МП змінили свою підлеглість у канонічних та організаційних питаннях на підлеглість релігійним центрам ПЦУ в період із 24 лютого 2022 року до 1 листопада 2023-го.

Водночас у Держетнополітики не знають, скільки священнослужителів перейшли від однієї церкви до іншої.