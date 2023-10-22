"Це декларація, яка несе за собою жодних наслідків": Княжицький про ухвалення у першому читанні урядовий законопроєкт про заборону релігійних організацій, пов'язаних із РФ
Народний депутат України Микола Княжицький прокоментував ухвалення у першому читанні урядовий законопроєкт про заборону релігійних організацій, пов'язаних із Росією
Про це він заявив у етері телеканалу "Еспресо".
"У першому читанні - це лише декларація. Це певною мірою проєкт, який не дозволив прийняти різні ефективні проєкти, наприклад як наш 8221, який забороняв діяльність російську церкву в Україні відповідно до всіх міжнародних норм", - зазначив депутат.
Княжицький додав, що цей проєкт нічого не забороняє, а виписує довгу процедуру, для того, щоб обмежити діяльність якоїсь релігійної організації, а їх близько 10 тис. в УПЦ.
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"Потрібно спочатку провести релігійну експертизу, яку можна оскаржити в суді, а в суді її буде складно підтримати через те, що немає фахівців з цієї тематики, немає методики, згодом треба буде отримати припис, так говорить закон, для кожної з 10 тис. релігійних організацій, які входять в російську церкву в Україні сьогодні. Цей припис теж не є обов'язковим до виконання й може бути оскарженим у суді, згодом після цього подати до суду й знову пройти всі інстанції", - сказав він.
Зокрема Княжицький зауважив, що в Україні забороняли Комуністичну партію України у 2014 році й це була одна організація, й заборонили її, пройшовши всі судові рівні, лише у 2022 році.
"Тому в цьому випадку, цей закон скоріше декларація. Очевидно, що я його підтримував, бо це декларація проти російської церкви в Україні, але це декларація, яка не несе за собою жодних наслідків насправді", - вважає депутат.
- Нагадаємо, 5 жовтня парламентарі зібрали 226 підписів під зверненням до голови ВР Руслана Стефанчука про винесення на голосування рішення щодо заборони УПЦ МП.
- Перед тим очільник Верховної Ради Руслан Стефанчук заявляв, що серед депутатського корпусу українського парламенту відсутня більшість голосів, що можуть бути віддана за закон щодо припинення діяльності церкви Московського патріархату. Йдеться про щонайменше 226 голосів народних обранців.
- 19 жовтня Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій. За таке рішення проголосували 267 нардепів.
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