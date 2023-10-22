"Це декларація, яка несе за собою жодних наслідків": Княжицький про ухвалення у першому читанні урядовий законопроєкт про заборону релігійних організацій, пов'язаних із РФ

Про це він заявив у етері телеканалу "Еспресо".

"У першому читанні - це лише декларація. Це певною мірою проєкт, який не дозволив прийняти різні ефективні проєкти, наприклад як наш 8221, який забороняв діяльність російську церкву в Україні відповідно до всіх міжнародних норм", - зазначив депутат.

Княжицький додав, що цей проєкт нічого не забороняє, а виписує довгу процедуру, для того, щоб обмежити діяльність якоїсь релігійної організації, а їх близько 10 тис. в УПЦ.

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"Потрібно спочатку провести релігійну експертизу, яку можна оскаржити в суді, а в суді її буде складно підтримати через те, що немає фахівців з цієї тематики, немає методики, згодом треба буде отримати припис, так говорить закон, для кожної з 10 тис. релігійних організацій, які входять в російську церкву в Україні сьогодні. Цей припис теж не є обов'язковим до виконання й може бути оскарженим у суді, згодом після цього подати до суду й знову пройти всі інстанції", - сказав він.

Зокрема Княжицький зауважив, що в Україні забороняли Комуністичну партію України у 2014 році й це була одна організація, й заборонили її, пройшовши всі судові рівні, лише у 2022 році.

"Тому в цьому випадку, цей закон скоріше декларація. Очевидно, що я його підтримував, бо це декларація проти російської церкви в Україні, але це декларація, яка не несе за собою жодних наслідків насправді", - вважає депутат.