Я голосував "за", як і фракція Європейської Солідарності. Але сам цей закон не заборонить російську церкву. Буду подавати поправки до другого читання.

За що голосувала Рада? Ось аналіз.

Урядовий проєкт 8371 пропонує через в загальних рисах прописану процедуру заборонити діяльність релігійних організацій, "які афілійовані із центрами впливу" в РФ.

ДЕСС (Служба свободи совісті) проводить релігієзнавчу експертизу діяльності релігійних організацій щодо виявлення підлеглості в канонічних питаннях до РО з країни-агресора;

якщо експертизою буде встановлено порушення, видається припис про їх усунення;

якщо впродовж місяця порушення не усунене, звернення до суду з позовом про припинення діяльності релігійної організації.

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У чому вбачаються недоліки законопроєкту 8371 (урядовий)?

По-перше, він регулює значно менший обсяг питань, порівняно, наприклад, з депутатським законопроєктом 8221, який навіть не виноситься в зал, хоча був зареєстрований і одноголосно підтриманий профільним комітетом значно раніше.

По-друге, головним недоліком є розтягнутість запровадженої ним процедури в часі. Процедура може тривати буквально роки.

Якщо предметом судового спору буде обґрунтованість експертизи, наприклад, суд буде зобов’язаний призначати судову експертизу. Але в країні не існує атестованих судових експертів з релігієзнавчої експертизи. Також відсутні зареєстровані методики їх проведення.

У законопроєкті відсутня процедура перевірки повноти виконання припису. Через встановлені статтею 19 Конституції обмеження, ДЕСС може лише визнати факт повного виконання припису, навіть якщо це буде неправда, і не має повноважень це перевірити.

За законопроєктом, припис ДЕСС не є обов’язковим до виконання для релігійної організації, оскільки законопроєкт не містить обов’язку релігійної організації виконувати припис. А відтак, ДЕСС не може зобов’язати організацію виконати дії, які для неї не є обов’язковими.

Законопроєкт залишає невизначеною долю майна забороненої релігійної організації, договорів оренди державних і комунальних об’єктів тощо.

До законопроєкту є багато інших питань.

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Висновки:

Замість того, щоб раз і назавжди на законодавчому рівні заборонити діяльність на території України ворожої структури – РПЦ та її попів-кгбістів в цілях національної безпеки, що повністю відповідає європейському праву та реалізовано в інших країнах (як, наприклад, Латвії), прийняття законопроєкту 8371 – це імітація і розтягнення рішення на роки.

Наприклад, розгляд справи про заборону Комуністичної партії України тривав 8 років. Позов був поданий 8 липня 2014 року, тоді як рішення про її заборону в апеляційному суді прийняте 5 липня 2022 року.

І, приймаючи законопроєкт 8371, ми не говоримо про заборону цілої структури московської церкви в Україні, ідеться про заборону конкретних релігійних організацій, яких тисячі.

Ми також не розв'язуємо питання майна російських церков. Що сьогодні особливо гостро строїть для тих громад, які перейшли в ПЦУ, але не можуть використовувати культові споруди, збудовані за кошти парафіян.

Але навіть за такий беззубий законопроєкт ми проголосували.

Бо парламент має нарешті визначитися: депутати є лобістами московських попів, чи готові раз і назавжди заборонити діяльність РПЦ на території України в цілях національної безпеки. Особливо під час війни.

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Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

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