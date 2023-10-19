Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд Прийняття законопроєкту про заборону релігійних організацій, афільованих з РПЦ, – це імітація і зволікання
OPINION

Прийняття законопроєкту про заборону релігійних організацій, афільованих з РПЦ, – це імітація і зволікання

Микола Княжицький
19 жовтня, 2023 четвер
14:08
Погляд Микола Княжицький

Рада підтримала у першому читанні урядовий проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій

Я голосував "за", як і фракція Європейської Солідарності. Але сам цей закон не заборонить російську церкву. Буду подавати поправки до другого читання.

За що голосувала Рада? Ось аналіз.

Урядовий проєкт 8371 пропонує через в загальних рисах прописану процедуру заборонити діяльність релігійних організацій, "які афілійовані із центрами впливу" в РФ.

  • ДЕСС (Служба свободи совісті) проводить релігієзнавчу експертизу діяльності релігійних організацій щодо виявлення підлеглості в канонічних питаннях до РО з країни-агресора;
  • якщо експертизою буде встановлено порушення, видається припис про їх усунення;
  • якщо впродовж місяця порушення не усунене, звернення до суду з позовом про припинення діяльності релігійної організації.

Читайте також: Жодні "заборони", оголошені єпископами Московського патріархату в Україні, не мають ніякої сили

У чому вбачаються недоліки законопроєкту 8371 (урядовий)?

По-перше, він регулює значно менший обсяг питань, порівняно, наприклад, з депутатським законопроєктом 8221, який навіть не виноситься в зал, хоча був зареєстрований і одноголосно підтриманий профільним комітетом значно раніше.

По-друге, головним недоліком є розтягнутість запровадженої ним процедури в часі. Процедура може тривати буквально роки.

Якщо предметом судового спору буде обґрунтованість експертизи, наприклад, суд буде зобов’язаний призначати судову експертизу. Але в країні не існує атестованих судових експертів з релігієзнавчої експертизи. Також відсутні зареєстровані методики їх проведення.

У законопроєкті відсутня процедура перевірки повноти виконання припису. Через встановлені статтею 19 Конституції обмеження, ДЕСС може лише визнати факт повного виконання припису, навіть якщо це буде неправда, і не має повноважень це перевірити.

За законопроєктом, припис ДЕСС не є обов’язковим до виконання для релігійної організації, оскільки законопроєкт не містить обов’язку релігійної організації виконувати припис. А відтак, ДЕСС не може зобов’язати організацію виконати дії, які для неї не є обов’язковими.

Законопроєкт залишає невизначеною долю майна забороненої релігійної організації, договорів оренди державних і комунальних об’єктів тощо.

До законопроєкту є багато інших питань.

Читайте також: Чи можна перемогти "рускій мір", коли на фронті його зупиняє ЗСУ, а всередині країни він недоторканий

Висновки:

Замість того, щоб раз і назавжди на законодавчому рівні заборонити діяльність на території України ворожої структури – РПЦ та її попів-кгбістів в цілях національної безпеки, що повністю відповідає європейському праву та реалізовано в інших країнах (як, наприклад, Латвії), прийняття законопроєкту 8371 – це імітація і розтягнення рішення на роки.

Наприклад, розгляд справи про заборону Комуністичної партії України тривав 8 років. Позов був поданий 8 липня 2014 року, тоді як рішення про її заборону в апеляційному суді прийняте 5 липня 2022 року.

І, приймаючи законопроєкт 8371, ми не говоримо про заборону цілої структури московської церкви в Україні, ідеться про заборону конкретних релігійних організацій, яких тисячі.

Ми також не розв'язуємо питання майна російських церков. Що сьогодні особливо гостро строїть для тих громад, які перейшли в ПЦУ, але не можуть використовувати культові споруди, збудовані за кошти парафіян.

Але навіть за такий беззубий законопроєкт ми проголосували.

Бо парламент має нарешті визначитися: депутати є лобістами московських попів, чи готові раз і назавжди заборонити діяльність РПЦ на території України в цілях національної безпеки. Особливо під час війни.

Джерело

Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Новини
Україна
Верховна Рада
політика
Микола Княжицький
УПЦ МП
Війна з Росією
Читайте також:
18 жовтня, 2023 середа
Іран заявив, що з країни зняли ембарго ООН на продаж ракет
18 жовтня, 2023 середа
Подібної недбалості ще не було: боєць ЗСУ про шалені втрати ворога біля Авдіївки
Тисяча українських морпіхів повертається з навчання у Британії
19 жовтня, 2023 четвер
ЗСУ висадились на лівому березі Дніпра та прорвали оборону ворога, - ISW
Київ
+11°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.4
    Купівля 37.4
    Продаж 38.15
  • EUR
    Купівля 39.57
    Продаж 40.62
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
19 жовтня
14:50
евакуація
Україна, Молдова та Румунія разом евакуюватимуть громадян з сектора Гази
14:50
Максим Гольдарб
Поплічник Медведчука Гольдарб отримав підозру в колабораціонізмі та виправдовуванні війни
14:48
Доступні ліки
В Україні змінили процедуру отримання першого е-рецепта: відтепер до лікаря йти не потрібно
14:38
У Дунай випустили понад 2,5 тис. осетрових, аби зберегти популяцію після підриву Каховської ГЕС
14:33
Лауреаткою Премії Сахарова стала Махса Аміні
Лауреаткою Премії Сахарова стала Махса Аміні, яка померла після затримання поліцією моралі в Ірані
14:29
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
14:19
Гуманітарка
Петиція про відтермінування постанови Кабміну, яка ускладнює постачання гуманітарки, набрала 25 тис. голосів
14:14
домедична допомога
У Києві на станціях метро проведуть тренінги з домедичної допомоги. Перелік локацій
14:13
Держдума Росії
У РФ заявили, що поставки США зброї Ізраїлю - це "спроби замаскувати провал американської політики на Близькому Сході"
14:11
У Сербії скасували показ фільму "20 днів у Маріуполі" через "антиросійську пропаганду". Режисер стрічки відреагував
13:57
Оновлено
Румунія
"Винахід РФ": Україна більше не визнаватиме молдовську мову
13:53
штучний інтелект
Порушення авторських прав: музичні лейбли судитимуться з компанією ШІ, яка використовувала тексти їхніх пісень для навчання чат-бота
13:49
F-16
Кулеба назвав дві перешкоди для появи винищувачів F-16 в Україні
13:44
Оновлено
Верховна Рада
Рада ухвалила у першому читанні урядовий законопроєкт про заборону релігійних організацій, пов'язаних із РФ
13:34
російський вертоліт Ка-52 "Алігатор"
Російські гелікоптери почали атакувати здалеку, бо бояться української ППО
13:27
Міни
В Україні почали видавати ваучери на навчання за спеціальністю "сапер": хто може отримати
13:20
Олаф Шольц
"Все, що необхідно для ППО": Німеччина готує зимовий пакет допомоги для України
13:15
розділ «Викрадена спадщина» в межах проекту «Війна і мистецтво»
"Викрадена спадщина": НАЗК зафіксувало 245 культурних об’єктів, які росіяни вкрали в Україні за час війни
13:13
Парламент прийняв проєкт бюджету-2024 у першому читанні
13:00
соцмережа Х (Твіттер)
Маск може видалити платформу X для доступу в Європі через закон ЄС
12:52
Крим
Росіяни планують перевезти політв'язнів з Криму на територію РФ, - рух Атеш
12:49
Казахстан, Росія
Казахстан ввів заборону на експорт в РФ товарів, які можуть бути використані у військових цілях
12:44
зерно, зернова угода
З портів Великої Одеси тимчасовим коридором вийшли ще два судна з зерном
12:41
Оновлено
Ізраїль Україна
Атаки ХАМАСу: посол Корнійчук підтвердив загибель в Ізраїлі 18 українців
12:18
Prozorro
У тендерах взяли участь 35 тис. постачальників: за рік через систему Prozorro оголосили закупівлі на 589 млрд грн
12:14
дощ Львів, опади, парасоля
Осінній дощ охопить всю Україну, крім одного регіону: прогноз погоди на 20 жовтня від Наталки Діденко
12:09
Оновлено
Херсон
РФ завдала удару по Херсону: щонайменше троє людей постраждало
12:06
OPINION
Віталій Портников
Путін скаженіє від ATACMS. Колонка Віталія Портникова
11:57
Авдіївка
Авдіївка під постійними обстрілами: з міркувань безпеки в місто припинили завозити гуманітарку
11:45
Огляд
світ, міжнародний огляд
Байден проситиме у Конгресу $100 млрд допомоги для України, Ізраїлю та інших криз, а українська економіка адаптувалася до війни і починає відновлюватись. Акценти світових ЗМІ 19 жовтня
11:40
Віктор Підлісний - екскерівник Укртелефільму
ВАКС засудив екскерівника Укртелефільму Підлісного за продаж прав на держмайно за понад 67 млн грн
11:38
Оновлено
Рятувальники завершили розбір завалів у Запоріжжі: п'ять людей загинули, ще п'ятьох травмовано
11:34
Музей історії міста Києва
"Мальовнича Україна": у Києві відкриють виставку живопису українських митців 2-ї половини ХХ століття
11:32
Ексклюзив
Можливий харківський сценарій, - лейтенант ЗСУ Поляков прокоментував заяву Зеленського про звільнення Бахмута
11:22
на фото: логотип
Після зниження попиту у США Nokia скоротить до 14 тис. робочих місць
11:21
Чорнобильська зона
У Чорнобильській зоні залишаються близько 20 родин, від'єднаних від цивілізації, їм допомагають військові, - Наєв
11:20
вимкнення електроенергії
В Україні у ремонт вивели одразу 4 блоки ТЕС: ситуація в енергосистемі станом на 19 жовтня
11:08
Фільм «Фотофобія»
Фільм з українською копродукцією "Фотофобія", який висунули на "Оскар", придбала компанія Filmotor
10:50
александр можаев "бабай"
На Запоріжжі ліквідували "Бабая": окупанти називали терориста "символом війни на Донбасі" у 2014 році
10:47
сектор Гази
Байден заявив, що Єгипет погодився пропустити гуманітарну допомогу для сектора Гази
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV