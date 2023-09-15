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Війна з Росією: хроніка
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OPINION

Чи можна перемогти "рускій мір", коли на фронті його зупиняє ЗСУ , а всередині країни він недоторканий

Микола Княжицький
15 вересня, 2023 п'ятниця
09:27
Погляд Микола Княжицький

Тамара Гергелюк з Верхнього Ясенова вважає, що ні. На її думку, навіть перемога на фронті не завершить війну, поки російська церква і цінності пануватимуть в Україні

Тамара поховала сина Михайла, який загинув на фронті. Син Микола воює зараз. 

Я зустрічаюся зараз з людьми у різних куточках країни, щоб зрозуміти, чому блокуються у Верховній Раді мої закони про гуманітарну деколонізацію і заборону діяльності російської церкви. Розкажу про це. 

І коли Арестович порушує справу проти Наталії Піпи за її спротив пропаганді "русского мира", то він, а не Наталя повинен понести відповідальність за антиукраїнські дії. 

Як і ті, хто таких арестовичів призначає на посади й потім фінансує.

Джерело

Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Микола Княжицький
РПЦ
УПЦ МП
Олексій Арестович
ПЦУ
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