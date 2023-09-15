Тамара поховала сина Михайла, який загинув на фронті. Син Микола воює зараз.

Я зустрічаюся зараз з людьми у різних куточках країни, щоб зрозуміти, чому блокуються у Верховній Раді мої закони про гуманітарну деколонізацію і заборону діяльності російської церкви. Розкажу про це.

І коли Арестович порушує справу проти Наталії Піпи за її спротив пропаганді "русского мира", то він, а не Наталя повинен понести відповідальність за антиукраїнські дії.

Як і ті, хто таких арестовичів призначає на посади й потім фінансує.

Джерело

Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.