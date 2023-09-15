Чи можна перемогти "рускій мір", коли на фронті його зупиняє ЗСУ , а всередині країни він недоторканий
Тамара Гергелюк з Верхнього Ясенова вважає, що ні. На її думку, навіть перемога на фронті не завершить війну, поки російська церква і цінності пануватимуть в Україні
Тамара поховала сина Михайла, який загинув на фронті. Син Микола воює зараз.
Я зустрічаюся зараз з людьми у різних куточках країни, щоб зрозуміти, чому блокуються у Верховній Раді мої закони про гуманітарну деколонізацію і заборону діяльності російської церкви. Розкажу про це.
І коли Арестович порушує справу проти Наталії Піпи за її спротив пропаганді "русского мира", то він, а не Наталя повинен понести відповідальність за антиукраїнські дії.
Як і ті, хто таких арестовичів призначає на посади й потім фінансує.
Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України
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