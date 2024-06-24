ПЦУ вперше провела літургію в Троїцькій надбрамній церкві Києво-Печерської лаври

Про це повідомляє пресслужба Національного заповідника Києво-Печерська лавра.

Богослужіння провели в Понеділок Святого Духа, у першій день після Трійці.

Зазначається що літургію провів єпископ Бориспільський і намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври Авраамій.

"Останню службу тут десять років тому провели представники московського патріархату. З того моменту храм був закритий на реставрацію. Зауважу, що від того моменту, коли Лавра була в духовній окупації, минуло 300 років. Сьогодні тут посідає місце Православна церква України, помісна автокефальна церква", - сказав він.

Гендиректор Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Максим Остапенко підкреслив, що збереження та відновлення таких памʼяток є надзвичайно важливою місією всього суспільства, навіть в умовах війни.

"На превеликий жаль, вже третій рік реставрація памʼятки призупинена через відсутність цільового фінансування. Зараз одна з наших головних місій – відновити реставрацію цієї пам'ятки, тому що це, власне, одна з найбільших перлин як Києво-Печерської лаври, так і всієї сакральної архітектури України", - розповів Остапенко.

Він розповів, що до повномасштабного вторгнення встигли виконати 75% робіт. Проте, за його словами, незавершений цикл реставрації фактично може звести нанівець всі попередні зусилля. Уваги потребують не лише фасад церкви, а й внутрішні конструкції. Всередині церкви перебуває унікальний комплекс розписів, створений на початку XVIII століття. Храм є типовим зразком так званого козацького бароко, додав Остапенко.

Через те, що храм нині - у стані реставрації, літургія у Троїцькій надбрамній церкві відбулася без публічного доступу.

Фото: facebook Національний заповідник Києво-Печерська лавра