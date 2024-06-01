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Кафедральний собор у Корсунь-Шевченківському перейшов до ПЦУ

1 червня, 2024 субота
23:32
Суспільство Кафедральний собор у Корсунь-Шевченківському

Кафедральний собор Нерукотворного Образу Христа Спасителя у місті Корсунь-Шевченківській Черкаської області відтепер разом із Помісною церквою України

Зміст

Про це повідомила Черкаська єпархія ПЦУ.

"Рішення про вихід зі складу Московського патріархату та приєднання до Православної церкви України парафія прийняла ще у липні 2023-го року, проте духовенство УПЦ МП весь цей час перешкоджало вірянам реалізувати свої конституційні права", - інформує єпархія.

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31 травня 2024 року парафіяни храму Нерукотворного Образу Христа Спасителя разом із духовенством Православної церкви України нарешті мали змогу зайти до свого храму.

"Відтепер у храмі молитва звершується рідною українською мовою за Україну, за українське військо та народ і за перемогу над ворогами!", - наголошують у ПЦУ.

Теги:
РПЦ
Черкаси
УПЦ МП
Черкащина
ПЦУ
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