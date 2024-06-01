Кафедральний собор у Корсунь-Шевченківському перейшов до ПЦУ

Про це повідомила Черкаська єпархія ПЦУ.

"Рішення про вихід зі складу Московського патріархату та приєднання до Православної церкви України парафія прийняла ще у липні 2023-го року, проте духовенство УПЦ МП весь цей час перешкоджало вірянам реалізувати свої конституційні права", - інформує єпархія.

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31 травня 2024 року парафіяни храму Нерукотворного Образу Христа Спасителя разом із духовенством Православної церкви України нарешті мали змогу зайти до свого храму.

"Відтепер у храмі молитва звершується рідною українською мовою за Україну, за українське військо та народ і за перемогу над ворогами!", - наголошують у ПЦУ.