У парламенті є впливова група симпатиків російської церкви: Княжицький про затягування голосування закону щодо заборони УПЦ МП

Про це він сказав в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Вдячний громадським організаціям за активну позицію й підтримку в побудові сильної України. Сильної в прямому розумінні цього слова, коли всі російські впливи всередині нашого суспільства, як метастази від ракової пухлини в особі Росії, будуть звідси викинуті. Наразі у парламенті не існує монобільшості. Існує більшість, яка не зовсім моно. Тому що до неї додаються фракції колишнього ОПЗЖ, які наполягають на тому, щоб за цей закон не голосували, інакше шантажують тим, що не будуть підтримувати владу в тих законах, які потрібні владі. У самій провладній більшості, більшість депутатів - це дійсно патріотично налаштовані люди, які готові за це голосувати. Але там є досить впливова група симпатиків російської церкви, які потрапили в парламент за допомогою російської церкви. Які роблять все, щоб закон не було прийнято", - зауважив Княжицький.

За словами народного депутата, російська церква має багато грошей. Вона купує і журналістів, і експертів, щоб спотворювати норми цього закону. Ці люди не усвідомлюють, що вони говорять тому, що закон жодним чином не обмежує свободу віросповідання.

"Закон лише вимагає порвати зв'язки з церквою, яка закликає всіх нас знищити й оголосила нам "священну війну". Через те - це вже не церква, а сатанинська путінська секта. Тобто закон пропонує розірвати ці зв'язки, а далі вони можуть спокійно служити. А політики не дають це винести на голосування, бо в керівництві фракції більшості є побоювання щодо розколу самої фракції. Тому що частина патріотичних людей хоче за це голосувати, а хтось не хоче й вони намагаються відтягнути розгляд цього законопроєкту", - пояснив Княжицький.