"Рада може працювати компромісно": Стефанчук щодо постанови про перейменування

Про це передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

"281 народний депутат України сьогодні підтримав це рішення. І це є вкрай важливим прикладом, як Верховна Рада може, не конфліктуючи один з одним, а в першу чергу працюючи компромісно, приймати ті рішення, які будуть наближати нашу країну до перемоги", - сказав Стефанчук.

Він також подякував усім народним депутатам, які "у форматі спілкування та аргументованої злагоди" дали можливість ухвалити постанову про перейменування населених пунктів і районів України.

Зазначимо, що сьогодні, 19 вересня, Верховна Рада ухвалила постанову про перейменування 328 населених пунктів і районів України в межах декомунізації.

Що передувало

У середу, 18 вересня, Верховна Рада не ухвалила постанову №11188 про дерусифікацію назв 333 українських населених пунктів. Про це повідомив народний депутат України Микола Княжицький, передає Еспресо.

"Черговий скандал, або конфлікт, у парламенті, адже сьогодні стояла постанова щодо перейменування населених пунктів у зв'язку з нашою політикою декомунізації", - заявив нардеп.

Відповідний проєкт підтримали 208 народних обранців із необхідних 261. Після цього нардепи заблокували трибуну та зібралися на погоджувальну раду з цього питання.