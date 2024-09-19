"Рада може працювати компромісно": Стефанчук щодо постанови про перейменування
Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук назвав ухвалення постанови про перейменування населених пунктів і районів прикладом того, як Рада може працювати компромісно
Про це передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.
"281 народний депутат України сьогодні підтримав це рішення. І це є вкрай важливим прикладом, як Верховна Рада може, не конфліктуючи один з одним, а в першу чергу працюючи компромісно, приймати ті рішення, які будуть наближати нашу країну до перемоги", - сказав Стефанчук.
Він також подякував усім народним депутатам, які "у форматі спілкування та аргументованої злагоди" дали можливість ухвалити постанову про перейменування населених пунктів і районів України.
Зазначимо, що сьогодні, 19 вересня, Верховна Рада ухвалила постанову про перейменування 328 населених пунктів і районів України в межах декомунізації.
Що передувало
У середу, 18 вересня, Верховна Рада не ухвалила постанову №11188 про дерусифікацію назв 333 українських населених пунктів. Про це повідомив народний депутат України Микола Княжицький, передає Еспресо.
"Черговий скандал, або конфлікт, у парламенті, адже сьогодні стояла постанова щодо перейменування населених пунктів у зв'язку з нашою політикою декомунізації", - заявив нардеп.
Відповідний проєкт підтримали 208 народних обранців із необхідних 261. Після цього нардепи заблокували трибуну та зібралися на погоджувальну раду з цього питання.
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