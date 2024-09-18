Рада провалила постанову про перейменування 333 населених пунктів і районів України

Про це повідомив народний депутат України Микола Княжицький, передає Еспресо.

"Черговий скандал, або конфлікт, у парламенті, адже сьогодні стояла постанова щодо перейменування населених пунктів у зв'язку з нашою політикою декомунізації", - заявив нардеп.

Відповідний проєкт підтримали 208 народних обранців із необхідних 261.

"Комітет дуже довго працював над цим законопроєктом - усі сподівалися, що вистачить голосів. Натомість противники цього голосування активно працювали в залі", - додав Княжицький.

За його словами, "за" проголосували:

Слуга народу - 132,

Платформа за життя та мир - 1,

Європейська солідарність - 22,

Батьківщина - 10,

Відновлення України - 16,

Довіра - 12.

Після цього нардепи заблокували трибуну та зібралися на погоджувальну раду з цього питання. На сьогодні робота парламенту припинена.