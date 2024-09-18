Рада провалила постанову про перейменування 333 населених пунктів і районів України

Рада провалила постанову про перейменування 333 населених пунктів і районів України
Верховна Рада України не ухвалила постанову №11188 про дерусифікацію назв 333 українських населених пунктів
Про це повідомив народний депутат України Микола Княжицький, передає Еспресо.
"Черговий скандал, або конфлікт, у парламенті, адже сьогодні стояла постанова щодо перейменування населених пунктів у зв'язку з нашою політикою декомунізації", - заявив нардеп.
Відповідний проєкт підтримали 208 народних обранців із необхідних 261.
"Комітет дуже довго працював над цим законопроєктом - усі сподівалися, що вистачить голосів. Натомість противники цього голосування активно працювали в залі", - додав Княжицький.
За його словами, "за" проголосували:
- Слуга народу - 132,
- Платформа за життя та мир - 1,
- Європейська солідарність - 22,
- Батьківщина - 10,
- Відновлення України - 16,
- Довіра - 12.
Після цього нардепи заблокували трибуну та зібралися на погоджувальну раду з цього питання. На сьогодні робота парламенту припинена.
- Ще у травні 2024 року представники українських громадських організацій та рухів закликали керівництво парламенту та правлячої більшості невідкладно ухвалити закон про заборону РПЦ та постанову про деколонізацію назв населених пунктів України.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.28 Купівля 41.28Продаж 41.79
- EUR Купівля 45.85Продаж 46.55
- Актуальне
- Важливе