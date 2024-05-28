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Українські активісти вимагають від влади ухвалити закон про заборону РПЦ та постанову про деколонізацію назв міст і сіл

28 травня, 2024 вiвторок
10:39
Суспільство Микола Княжицький

У вівторок, 28 травня, представники українських громадських організацій та рухів закликали керівництво парламенту та правлячої більшості невідкладно ухвалити закон про заборону РПЦ та постанову про деколонізацію назв населених пунктів України

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Про це повідомив у Facebook журналіст і народний депутат України Микола Княжицький.

Він нагадав, що метою загарбників у війні проти України є не просто захоплення територій і терор проти населення, а знищення нашої мови, культури, самосвідомості. За словами нардепа, інструментами війни, які послаблюють українців зсередини, є російська мова й російська церква, російські назви й символи, музика й фільми, вплив через соцмережі та медіа.

Саме тому, на думку Княжицького, деколонізація України, її звільнення від російських впливів має надзвичайне значення для національної безпеки та самого виживання України. 

"На жаль, не бракує і прикладів непослідовної політики, як от рік зволікання з підписанням президентом закону про заборону ввезення книжок із Росії або шокуючі спроби, по суті, знищити українське кінодублювання й кінопрокат. Проте останніми тижнями деякі дії правлячої партії більше схожі не просто на непослідовність, а на відвертий саботаж", - підкреслив нардеп.

За його словами, йдеться про блокування монобільшістю у Верховній Раді законопроєкту про заборону Російської православної церкви і постанови про деколонізацію назв населених пунктів.

Княжицький пояснює, що РПЦ включно з її українською філією – УПЦ Московського патріархату – є потужним інструментом пропаганди "русского міра" і серйозною загрозою національній безпеці держави.

Нейтралізувати загрозу московської церкви покликаний законопроєкт 8371 "про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій", проголосований у першому читанні в жовтні 2023 року після дев’яти місяців зволікань.

Журналіст нагадав, що у квітні 2024 року парламентський комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики схвалив текст законопроєкту до другого читання, значно посиливши і вдосконаливши цей документ. Він передбачає заборону діяльності РПЦ, позбавляє права користуватися державним і комунальним майном релігійні організації, які не розірвуть свій зв’язок із Москвою, а також спрощує переходи православних громад з московської церкви в українську.

Однак керівництво парламенту і фракції "Слуга Народу" блокує винесення законопроєкту на пленарне засідання.

"Цей саботаж відбувається попри думку більшості громадян, 63% з яких за даними Київського міжнародного інституту соціології виступають за повну заборону церкви московського патріархату в Україні, а ще 20% - за значне обмеження її діяльності", - підкреслив Княжицький.

Він додав, що аналогічна ситуація склалася з очищенням України від російських назв і символів. Відповідно до закону про деколонізацію парламентський комітет з питань організації державної влади вніс проєкт постанови №11188 "Про перейменування окремих населених пунктів та районів".

Проєкт передбачає перейменування понад 330 міст, сіл, селищ і районів і є підсумком багатомісячної роботи за участі Українського інституту національної пам’яті, Комісії зі стандартів державної мови, місцевих громад та академічних інститутів. За словами Княжицького, хоча закон зобов’язував парламент ухвалити відповідні рішення до 27 квітня 2024 року, керівництво правлячої фракції блокує і це рішення.

"Такі дії партії влади є обурливими і не можуть мати виправдань. Ми, представники українських громадських організацій та рухів:

  • вимагаємо від керівництва парламенту та правлячої більшості припинити блокування деколонізаційних рішень, винести на найближчий пленарний тиждень і ухвалити в цілому законопроєкт №8173 і проєкт постанови №11188; 
  • закликаємо кожну парламентську фракцію та групу публічно підтримати ці законопроєкти і домагатися їх невідкладного розгляду; у разі спроб не включити їх до порядку денного пленарного засідання – провести голосування на Погоджувальній раді відповідно до частини 10 статті 73 Регламенту Верховної Ради України і максимально широко поінформувати громадян України про результати цього голосування;
  • закликаємо народних депутатів України проголосувати в цілому за законопроєкт 8371 про заборону РПЦ в редакції, підготовленій до другого читання профільним комітетом, а також за проєкт постанови 11188 про перейменування населених пунктів та районів;
  • закликаємо медіа і лідерів громадської думки сприяти максимальному висвітленню ситуації, донесенню до українського народу інформації про позицію кожної фракції і кожного депутата", - йдеться у дописі нардепа.

Зокрема, дій від влади вимагають представники руху "Простір свободи", Мережі захисту національних інтересів України "АНТС", ініціативи "Деколонізація. Україна", Громадського сектору Євромайдану, ГО "Незалежні", Молодіжного Націоналістичного Конгресу, Ініціативи захисту прав україномовних "І так поймут!", ГО "Спільнота активної молоді - САМ2", "Українська асоціація студентів". "Український світ" та інші.

  • Нагадаємо, у березні комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував парламенту ухвалити в другому читанні та в цілому законопроєкт про заборону релігійних організацій, які пов'язані з Росією.
Теги:
Україна
Микола Княжицький
РПЦ
Війна з Росією
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