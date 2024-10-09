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Рада перейменувала два населених пункти: постанову про Павлоград провалили

Юлія Лаврук
9 жовтня, 2024 середа
11:26
Суспільство на фото Верховна Рада України

Верховна Рада у середу, 9 жовтня, підтримала перейменування Южноукраїнська на Миколаївщині та Южного на Одещині. Водночас постанови про перейменування ще трьох міст провалили

Зміст

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Так, Южноукраїнськ на Миколаївщині перейменували на Південноукраїнськ. Водночас постанова про перейменування Южноукраїнська на Гард провалилась.

Крім того, Южне на Одещині перейменували на місто Південне. За словами депутата, Верховна Рада не підтримала перейменування цього міста на Порт-Анненталь.

Проте перейменування Первомайська Миколаївської області на Ольвіополь або Ольвія, Синельникового Дніпропетровської області на Ріднопілля, а також Павлограда Дніпропетровської області на Матвіїв - Верховна Рада не підтримала.

  • У четвер, 19 вересня, Верховна Рада ухвалила постанову про перейменування 328 населених пунктів і районів України в рамках декомунізації. 

Теги:
Україна
Верховна Рада
Первомайськ
Одещина
Миколаївщина
Дніпропетровщина
декомунізація
Павлоград
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