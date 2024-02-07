Рада підтримала відставку очільниці Мінветеранів Лапутіної

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

За його словами, профільний Комітет з питань соціальної політики зазначив незадовільну роботу міністерства.



"Всі, хто виступав, як і від влади, так і опозиції, розносили у виступах міністра", - зазначив Железняк.



Він додав, що сама Лапутіна навіть не прийшла на звіт.

Зазначається, що за відставку міністерки проголосували 302 народних депутати.