Рада підтримала відставку очільниці Мінветеранів Лапутіної
У середу, 7 лютого, Верховна Рада України підтримала рішення про відставку міністра в справах ветеранів України Юлії Лапутіної
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.
За його словами, профільний Комітет з питань соціальної політики зазначив незадовільну роботу міністерства.
"Всі, хто виступав, як і від влади, так і опозиції, розносили у виступах міністра", - зазначив Железняк.
Він додав, що сама Лапутіна навіть не прийшла на звіт.
Зазначається, що за відставку міністерки проголосували 302 народних депутати.
- Нагадаємо, 5 лютого міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна написала заяву на відставку з посади. Зеленський заявив, що обговорив з прем'єр-міністром "важливість посилення політики ветеранів".
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