Рада підтримала звернення до Зеленського щодо присвоєння звання Героя України Парубію

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у телеграм.

18 вересня Верховна Рада схвалила відповідне звернення. За проголосували 230 народних депутатів.

Раніше нардеп Володимир Ар'єв заявляв, що монобільшість блокує зачитування депутатських запитів, зокрема звернення до Володимира Зеленського про звання Героя України для Андрія Парубія. За його словами, це відбувається через приналежність Андрія Парубія до "Європейської Солідарності". 17 вересня це питання не внесли на голосування, хоча звернення до президента підтримали депутати майже всіх фракцій, зокрема й монобільшості.

Що відомо про вбивство Андрія Парубія

30 серпня близько 12:00 у Львові на вулиці застрелили колишнього голову Верховної Ради, народного депутата Андрія Парубія. Невідомий нападник, переодягнений кур’єром служби доставки, наблизився до Парубія і здійснив приблизно вісім пострілів. Парубій отримав смертельні поранення і помер на місці події. Кілеру вдалося втекти з місця злочину на електровелосипеді, використовуючи маскування під кур'єра Glovo.

Менш ніж за дві доби після вбивства правоохоронці вийшли на слід підозрюваного. Підозрюваного вистежили у Хмельницькій області. Близько першої години ночі 1 вересня міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що в результаті спільної операції поліції та СБУ в Хмельницькій області затримано ймовірного вбивцю Андрія Парубія. Того ж дня, 1 вересня, йому офіційно повідомили про підозру у скоєнні умисного вбивства.

Напередодні в ЗМІ циркулювала інформація щодо мотиву злочину: нібито російські спецслужби пропонували підозрюваному віддати тіло його безвісти зниклого сина в обмін на вбивство українського політика.

Станом на ранок 11 вересня петицію про надання звання Героя України Андрію Парубію (посмертно) підписали 25 060 людей.

