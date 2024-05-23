Рада призначила Сергія Різника суддею Конституційного суду
У четвер, 23 травня, Верховна Рада України призначила професора кафедри конституційного права Сергія Різника суддею Конституційного суду
Про це повідомляє народний депутат України Ярослав Железняк.
Зазначається, що відповідне призначення підтримали 276 депутатів, 11 - утрималися.
Загалом на посаду судді Конституційного Суду було троє претендентів:
- Водянніков Олександр Юрійович,
- Різник Сергій Васильович,
- Барабаш Юрій Григорович.
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Нагадаємо, 29 лютого Президент України Володимир Зеленський запустив процедуру відбору суддів до Конституційного суду.
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