Зеленський розпочав процедуру відбору суддів до Конституційного суду
Президент України Володимир Зеленський запустив процедуру відбору суддів до Конституційного суду
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
З метою забезпечення конкурсного відбору кандидатур на посаду судді Конституційного суду України стосовно осіб, яких призначає президент України, Зеленський постановив:
- затвердити положення про проведення конкурсного відбору кандидатур на посаду судді Конституційного суду України стосовно осіб, яких призначає президент України;
- утворити конкурсну комісію для проведення конкурсного відбору кандидатур на посаду судді Конституційного суду України стосовно осіб, яких призначає президент України, та затвердити її персональний склад;
- конкурсній комісії забезпечити проведення конкурсного відбору кандидатур на посаду судді КСУ стосовно осіб, яких призначає президент.
Водночас згідно з указом, такими, що втратили чинність, визнано Указ президента України від 20 квітня 2021 року № 167/2021 "Про конкурсну комісію для здійснення відбору кандидатур на посаду судді Конституційного суду України щодо осіб, яких призначає президент України". Також Указ президента України від 17 серпня 2021 року № 365/2021 "Питання конкурсу для відбору кандидатур на посаду судді Конституційного суду України щодо осіб, яких призначає президент України".
Указ президента набирає чинності з дня його опублікування, тобто від сьогодні, 29 лютого.
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