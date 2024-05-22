Рада схвалила за основу законопроєкт про відповідальність за неналежне утримання укриттів
У середу, 22 травня, Верховна Рада схвалила у першому читанні законопроєкт №9362-1 про відповідальність за неналежне утримання та експлуатацію споруд цивільного захисту
Про це повідомив у Telegram нардеп від "Голосу" Ярослав Железеняк.
Законопроєкт передбачає адміністративну відповідальність за:
- порушення вимог щодо утримання захисних споруд;
- перешкоджання уповноваженим особам, які контролюють захисні споруди, зокрема за перешкоджання перевіркам;
- невиконання приписів та постанов органу, що контролює захисні споруди;
- невиконання законних вимог таких органів.
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Відповідно до законопроєкту, ДСНС отримує право одразу складати постанови за такі порушення.
Крім того, законопроєкт передбачає кримінальну відповідальність і ув'язнення від 3 до 8 років за порушення законодавства щодо утримання та експлуатації споруд цивільного захисту в разі загибелі людини або інших тяжких наслідків.
Раніше уряд виділив додаткові 2,5 млрд грн на обладнання укриттів у школах.
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