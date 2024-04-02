Кошти на облаштування шкільних укриттів в Україні розподілятимуть по-новому: що зміниться

Про це повідомив очільник МОН Оксен Лісовий, передає пресслужба відомства.

Раніше кошти надходили в області, а ті визначали заклади освіти, де потрібно будувати укриття. Тепер розподіл субвенції відбуватиметься через новий інструмент — з використанням бальної системи через платформу DREAM.

Громади самостійно подаватимуть проєкти, щоб отримати державне фінансування на укриття. Серед головних вимог:

наявність проєктно-кошторисної документації на будівництво або капітальний ремонт укриття;

у закладі освіти має навчатися не менше ніж 200 дітей;

проєкт має бути завершений до кінця 2024 року;

підтверджене співфінансування від громади не менше ніж 10% від загальної вартості проєкту.

Після подання проєкту система DREAM автоматично розрахує бали відповідно до конкретних критеріїв.

За словами Лісового, влада прагне повернути до очного навчання якомога більше дітей. Для цього потрібно прискорити облаштування укриттів.

"Питання повернення дітей до очного навчання є надзвичайно важливим. Адже пандемія ковіду завдала значних освітніх втрат українській освіті, а повномасштабне вторгнення посилює цю тенденцію. За результатами міжнародного дослідження PISA українські школярі відстають на 1,5 року від необхідного рівня. Наше завдання — відновити доступ до якісної освіти, щоб не поглиблювати освітні втрати", - сказав міністр.

Він зазначив, що до кінця 2024 року влада планує створити безпечні умови для очного навчання для 300 тис. учнів.

Ситуація з укриттями у школах

Станом на липень 2023 року 65% закладів освіти в Україні мали укриття.

1 вересня за парти сіли, за даними МОН, близько пів мільйона школярів. Офлайн навчання проводять лише там, де в школах облаштовано укриття.

У Харкові на станціях метро "Перемога", "Університет", "Метробудівників", "Тракторний завод" та "Академіка Павлова" облаштували 17 шкільних кабінетів площею 40 кв. м з рекуперацією повітря та шумоізоляцією, партами та необхідним обладнанням. Усього сформовано 60 класів на понад тисячу учнів.

Наприкінці листопада минулого року стало відомо, що Міносвіти уклало з ЮНІСЕФ меморандум щодо створення нових стандартів для укриттів.

У лютому 2024 року уряд заборонив перебування сторонніх в укриттях у школах і дитсадках під час навчального процесу.