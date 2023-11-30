Міносвіти уклало з ЮНІСЕФ меморандум щодо створення нових стандартів для укриттів: подробиці
30 листопада Міністерство освіти й науки України підписало меморандум з ЮНІСЕФ щодо створення нових стандартів для укриттів у школах і дитячих садочках
Про це повідомила пресслужба МОН.
Меморандум передбачає створення проєктно-технічної документації та дизайн-проєктів для укриттів у закладах освіти, які будуть використовуватися для побудови нових укриттів у школах і дитячих садочках в Україні.
Нові укриття відповідатимуть державним будівельним нормам і будуть створені для максимального фізіологічного та психологічного комфорту дітей, наголосили у відомстві.
"Розроблена проєктна документація буде в загальному доступі для всіх громад України й завантажена в застосунок "Дія". Це дозволить всім громадам зекономити кошти та суттєво скоротити терміни для початку будівництва укриттів", - зазначили у МОН.
Уже у 2024 році перші укриття за новими стандартами облаштує Житомирська міська рада в закладах освіти міста. Надалі проєкт масштабують у межах усієї країни.
"У межах підписаного меморандуму буде розроблено проєктно-кошторисну документацію для садочків на 100, 150, 200 і 250 осіб проєктної потужності та для шкіл на 200, 300, 500, 700 осіб", - розповіли у відомстві.
Метою проєкту названо сприяння якісному та безпечному офлайн-навчанню.
Ситуація з укриттями
Станом на липень 65% закладів освіти в Україні мали укриття.
1 вересня за парти сіли, за даними МОН, близько пів мільйона школярів. Офлайн навчання проводять лише там, де в школах облаштовано укриття.
У Харкові на станціях метро "Перемога", "Університет", "Метробудівників", "Тракторний завод" та "Академіка Павлова" облаштували 17 шкільних кабінетів площею 40 кв. м з рекуперацією повітря та шумоізоляцією, партами та необхідним обладнанням. Усього сформовано 60 класів на понад тисячу учнів.
А на початку листопада стало відомо, що у селищі Коротич Харківського району будують школу під землею. Планується, що навчальний заклад зможе вмістити до 500 дітей і педагогічних працівників.
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