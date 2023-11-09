Уміщуватиме до 500 людей: у селищі на Харківщині будують школу під землею
У селищі Коротич Харківського району будують школу під землею. Планується, що навчальний заклад зможе вмістити до 500 дітей і педагогічних працівників
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Захисна споруда в Коротичі здатна одночасно вмістити близько 500 людей, що відповідає кількості учнів і педагогів, які перебувають у місцевій загальноосвітній школі. Крім того, під час тривог це укриття буде здатне вмістити людей із сусіднього дитсадка, офісів та інших закладів", - написав він.
За його словами, школа під землею матиме кілька кімнат, санвузли, три виходи. Будівлю буде оснащено автономним джерелом електроенергії.
Згідно з планом, конструкція має витримувати пряме влучання ракети С-300.
Вартість робіт становить 99,1 млн грн.
"Усього державна субвенція на облаштування укриттів для Харківщини складає 224,6 млн грн. За ці кошти передбачено охопити 31 об‘єкт: це будівництво, капітальні ремонти та розробка проєктно-кошторисних документацій", - написав Синєгубов.
- У Харкові на станціях метро "Перемога", "Університет", "Метробудівників", "Тракторний завод" та "Академіка Павлова" облаштували 17 шкільних кабінетів площею 40 кв. м з рекуперацією повітря та шумоізоляцією, партами та необхідним обладнанням. Усього сформовано 60 класів на понад тисячу учнів.
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