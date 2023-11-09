Уміщуватиме до 500 людей: у селищі на Харківщині будують школу під землею

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Захисна споруда в Коротичі здатна одночасно вмістити близько 500 людей, що відповідає кількості учнів і педагогів, які перебувають у місцевій загальноосвітній школі. Крім того, під час тривог це укриття буде здатне вмістити людей із сусіднього дитсадка, офісів та інших закладів", - написав він.

За його словами, школа під землею матиме кілька кімнат, санвузли, три виходи. Будівлю буде оснащено автономним джерелом електроенергії.

Згідно з планом, конструкція має витримувати пряме влучання ракети С-300.

Вартість робіт становить 99,1 млн грн.

"Усього державна субвенція на облаштування укриттів для Харківщини складає 224,6 млн грн. За ці кошти передбачено охопити 31 об‘єкт: це будівництво, капітальні ремонти та розробка проєктно-кошторисних документацій", - написав Синєгубов.