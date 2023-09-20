Лісовий: близько пів мільйона українських школярів цьогоріч вдалося повернути за парти
Приблизно 500 тисяч українських дітей цього року повернулися до шкільних парт, де вони продовжують аудиторне навчання, проте нестача укриттів залишається проблемою
Про це інформує в телемарафоні міністр освіти і науки Оксен Лісовий.
"Цього навчального року нам вдалося повернути за парти близько пів мільйона дітей. Так ми й планували. Але перше завдання, яке ми ставили перед собою, від президента України до директорів шкіл - це безпека дітей. На жаль, далеко не усі регіони можуть вивести сьогодні дітей в аудиторне навчання", - сказав Лісовий.
Міністр наголосив на важливості аудиторного навчання, бо це допомагає відновити освітній рівень і якість після втрат.
Нині 40% дітей в Україні ходять до школи у дві зміни, 30% - у комбінованому форматі та 25% - навчаються онлайн.
Лісовий пояснив, що одна з перешкод для повернення дітей у стіни навчальних закладів - це нестача укриттів, і такі області, як Харківська та Запорізька не можуть гарантувати безпеку учням, навіть якщо укриття є, бо ракети летять занадто швидко.
За його словами, держава продовжує будувати укриття у школах. У цьому році на це виділили 1,5 млрд грн субвенцій, а в наступному році бюджет на освіту буде досить позитивним, додав міністр. У держбюджеті на наступний рік заплановано 2,5 млрд грн на спорудження укриттів у навчальних закладах.
"Тому я сподіваюся, що нам пощастить вивести за парти ще більше дітей, ніж цього року", - зазначив Лісовий.
- У новому навчальному році, який розпочався 1 вересня, на усіх учасників освітнього процесу очікувала низка змін та нововведень.
- Міністр розповідав, що органи управління освітою та школи забезпечують навчання за будь-якою з форм на вимогу батьків або представників дитини.
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