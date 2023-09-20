Лісовий: близько пів мільйона українських школярів цьогоріч вдалося повернути за парти

Про це інформує в телемарафоні міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

"Цього навчального року нам вдалося повернути за парти близько пів мільйона дітей. Так ми й планували. Але перше завдання, яке ми ставили перед собою, від президента України до директорів шкіл - це безпека дітей. На жаль, далеко не усі регіони можуть вивести сьогодні дітей в аудиторне навчання", - сказав Лісовий.

Міністр наголосив на важливості аудиторного навчання, бо це допомагає відновити освітній рівень і якість після втрат.

Нині 40% дітей в Україні ходять до школи у дві зміни, 30% - у комбінованому форматі та 25% - навчаються онлайн.

Лісовий пояснив, що одна з перешкод для повернення дітей у стіни навчальних закладів - це нестача укриттів, і такі області, як Харківська та Запорізька не можуть гарантувати безпеку учням, навіть якщо укриття є, бо ракети летять занадто швидко.

За його словами, держава продовжує будувати укриття у школах. У цьому році на це виділили 1,5 млрд грн субвенцій, а в наступному році бюджет на освіту буде досить позитивним, додав міністр. У держбюджеті на наступний рік заплановано 2,5 млрд грн на спорудження укриттів у навчальних закладах.

"Тому я сподіваюся, що нам пощастить вивести за парти ще більше дітей, ніж цього року", - зазначив Лісовий.