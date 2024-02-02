Уряд обмежив перебування сторонніх в укриттях у школах і дитсадках

Про це повідомила пресслужба Освітнього омбудсмена.

"Укриття закладів освіти під час здійснення освітнього процесу за очною формою здобуття освіти доступні тільки для учасників освітнього процесу", – йдеться у повідомленні.

Відповідно до постанови, укриття мають бути розташовані у пішохідній доступності для громадян:

до 300 метрів – для багатоповерхової забудови, забудови підвищеної поверховості та висотної забудови, а також для суб’єктів господарювання, віднесених до відповідних категорій цивільного захисту;

до 500 метрів – для середньоповерхової та малоповерхової забудови.

Також у документі зазначається, що заклади освіти не мають здійснювати облік укриттів.