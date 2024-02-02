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Уряд обмежив перебування сторонніх в укриттях у школах і дитсадках

2 лютого, 2024 п'ятниця
13:27
Суспільство укриття

Кабмін ухвалив постанову, відповідно до якої укриття у школах і дитсадках під час очного навчання доступні тільки для учасників освітнього процесу

Про це повідомила пресслужба Освітнього омбудсмена.

"Укриття закладів освіти під час здійснення освітнього процесу за очною формою здобуття освіти доступні тільки для учасників освітнього процесу", – йдеться у повідомленні.

Відповідно до постанови, укриття мають бути розташовані у пішохідній доступності для громадян:

  • до 300 метрів – для багатоповерхової забудови, забудови підвищеної поверховості та висотної забудови, а також для суб’єктів господарювання, віднесених до відповідних категорій цивільного захисту;
  • до 500 метрів – для середньоповерхової та малоповерхової забудови.

Також у документі зазначається, що заклади освіти не мають здійснювати облік укриттів. 

  • У жовтні минулого року у Києві заборонили перебувати в укриттях при дитсадках стороннім особам.
Теги:
Наука
Україна
Кабмін
освіта
Війна з Росією
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