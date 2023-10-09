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У Києві заборонили перебувати в укриттях при дитсадках стороннім особам

9 жовтня, 2023 понедiлок
13:00
Суспільство укриття

Укриття в столичних закладах дошкільної освіти будуть недоступні для сторонніх осіб. Скористатися ними зможуть лише учасники освітнього процесу

Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

"Відтепер укриття в таких закладах можуть використовуватися лише учасниками освітнього процесу - тобто персоналом та дітьми. Сторонні особи не зможуть користуватися цими укриттями", - розповів він.

Водночас наголошується, що ці правила діятимуть виключно під час роботи дошкільних освітніх закладів, а в нічний час такими укриттями можуть користуватися всі громадяни.

"Такі зміни обумовлені, в першу чергу безпековими інтересами, задля захисту дітлахів", - пояснив Попко.

  • 2 червня президент Володимир Зеленський наказав перевірити всі укриття в Україні, в тому числі столичні.
  • А у серпні в Києві ухвалили рішення про цілодобовий доступ до укриттів.
  • Станом на початок серпня 2023 року у столиці укриття мали 83% закладів дошкільної освіти, 91% закладів загальної середньої освіти, 95% закладів професійної та професійно-технічної освіти, 75% закладів фахової передвищої та вищої освіти.
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