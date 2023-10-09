У Києві заборонили перебувати в укриттях при дитсадках стороннім особам

Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

"Відтепер укриття в таких закладах можуть використовуватися лише учасниками освітнього процесу - тобто персоналом та дітьми. Сторонні особи не зможуть користуватися цими укриттями", - розповів він.

Водночас наголошується, що ці правила діятимуть виключно під час роботи дошкільних освітніх закладів, а в нічний час такими укриттями можуть користуватися всі громадяни.

"Такі зміни обумовлені, в першу чергу безпековими інтересами, задля захисту дітлахів", - пояснив Попко.