Кабмін виділив додаткові 2,5 млрд грн на обладнання укриттів у школах: які регіони отримали найбільше
Регіони цьогоріч отримають 2,5 млрд грн на будівництво укриттів у школах. Найбільше фінансування уряд виділив для областей, наближених до зони бойових дій
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Затвердили сьогодні зміни до субвенції з державного бюджету на облаштування безпечних умов у закладах середньої освіти. Ідеться насамперед про області, наближені до зони бойових дій", - написав він.
Так, Харківська, Дніпропетровська й Запорізька області отримають по 500 млн грн.
- Миколаївська область — 200 млн грн;
- Херсонська область — 200 млн грн;
- Одеська область — 150 млн грн;
- Сумська область — 150 млн грн;
- Чернігівська область — 150 млн грн.
Ситуація з укриттями у школах
Станом на липень 2023 року 65% закладів освіти в Україні мали укриття.
1 вересня за парти сіли, за даними МОН, близько пів мільйона школярів. Офлайн навчання проводять лише там, де в школах облаштовано укриття.
У Харкові на станціях метро "Перемога", "Університет", "Метробудівників", "Тракторний завод" та "Академіка Павлова" облаштували 17 шкільних кабінетів площею 40 кв. м з рекуперацією повітря та шумоізоляцією, партами та необхідним обладнанням. Усього сформовано 60 класів на понад тисячу учнів.
Наприкінці листопада минулого року стало відомо, що Міносвіти уклало з ЮНІСЕФ меморандум щодо створення нових стандартів для укриттів.
У лютому 2024 року уряд заборонив перебування сторонніх в укриттях у школах і дитсадках під час навчального процесу.
На початку квітня очільник МОН Оксен Лісовий повідомив, що влада вирішила змінити механізм розподілу коштів на облаштування укриттів. Раніше кошти надходили в області, а ті визначали заклади освіти, де потрібно будувати укриття. Тепер розподіл субвенції відбуватиметься через новий інструмент — з використанням бальної системи через платформу DREAM.
Громади самостійно подаватимуть проєкти, щоб отримати державне фінансування на укриття. Серед головних вимог:
- наявність проєктно-кошторисної документації на будівництво або капітальний ремонт укриття;
- у закладі освіти має навчатися не менше ніж 200 дітей;
- проєкт має бути завершений до кінця 2024 року;
- підтверджене співфінансування від громади не менше ніж 10% від загальної вартості проєкту.
Після подання проєкту система DREAM автоматично розрахує бали відповідно до конкретних критеріїв.
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