Кабмін виділив додаткові 2,5 млрд грн на обладнання укриттів у школах: які регіони отримали найбільше

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Затвердили сьогодні зміни до субвенції з державного бюджету на облаштування безпечних умов у закладах середньої освіти. Ідеться насамперед про області, наближені до зони бойових дій", - написав він.

Так, Харківська, Дніпропетровська й Запорізька області отримають по 500 млн грн.

Миколаївська область — 200 млн грн;

Херсонська область — 200 млн грн;

Одеська область — 150 млн грн;

Сумська область — 150 млн грн;

Чернігівська область — 150 млн грн.

Ситуація з укриттями у школах

Станом на липень 2023 року 65% закладів освіти в Україні мали укриття.

1 вересня за парти сіли, за даними МОН, близько пів мільйона школярів. Офлайн навчання проводять лише там, де в школах облаштовано укриття.

У Харкові на станціях метро "Перемога", "Університет", "Метробудівників", "Тракторний завод" та "Академіка Павлова" облаштували 17 шкільних кабінетів площею 40 кв. м з рекуперацією повітря та шумоізоляцією, партами та необхідним обладнанням. Усього сформовано 60 класів на понад тисячу учнів.

Наприкінці листопада минулого року стало відомо, що Міносвіти уклало з ЮНІСЕФ меморандум щодо створення нових стандартів для укриттів.

У лютому 2024 року уряд заборонив перебування сторонніх в укриттях у школах і дитсадках під час навчального процесу.

На початку квітня очільник МОН Оксен Лісовий повідомив, що влада вирішила змінити механізм розподілу коштів на облаштування укриттів. Раніше кошти надходили в області, а ті визначали заклади освіти, де потрібно будувати укриття. Тепер розподіл субвенції відбуватиметься через новий інструмент — з використанням бальної системи через платформу DREAM.

Громади самостійно подаватимуть проєкти, щоб отримати державне фінансування на укриття. Серед головних вимог:

наявність проєктно-кошторисної документації на будівництво або капітальний ремонт укриття;

у закладі освіти має навчатися не менше ніж 200 дітей;

проєкт має бути завершений до кінця 2024 року;

підтверджене співфінансування від громади не менше ніж 10% від загальної вартості проєкту.

Після подання проєкту система DREAM автоматично розрахує бали відповідно до конкретних критеріїв.