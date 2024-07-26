Реєстр лудоманів в Україні зріс з початку року вдвічі: деталі

Про це повідомляє Опендатабот.

Зазначається, що у квітні до реєстру додалося понад 1 тис. нових лудоманів. 99% осіб самостійно внесли себе до реєстру.

Усього реєстр станом на зараз налічує 7874 особи. За перші 6 місяців поточного року 4585 людей було включено до реєстру. Це на 18% більше, ніж за попередні 2,5 роки загалом. Щомісяця реєстр поповнюється в середньому на 760 осіб.

"Для порівняння, у першому півріччі 2023 цей показник становив 115 осіб, а у перший рік повномасштабного вторгнення — лише 26 осіб щомісяця", - вказує Опендатабот.

Загалом за три роки існування реєстру до нього потрапило 8456 осіб з ігровою залежністю. Поступово з нього було виключено 582 людини, більшість яких — 71% — у 2024 році.

У реєстрі лудоманів українці можуть опинитися у трьох випадках: самостійно подавши заяву на самообмеження, за рішенням КРАІЛ на підставі заяви про обмеження від родичів, а також за рішенням суду. 99% людей потрапили до реєстру за заявою про самообмеження. Лише 1% лудоманів були внесені за рішенням КРАІЛ, тоді як жодна особа не була зареєстрована за рішенням суду.