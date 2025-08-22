Реформа Офісу президента: Єрмак запропонував розширити штат ОП військовими з бойовим досвідом
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак виступив з ініціативою щодо реформування структури Офісу Президента, запропонувавши значно розширити його штат військовослужбовцями з бойовим досвідом
Про це він написав на своєму Telegram-каналі.
"Мова про людей, які пройшли фронт. Вони знають, що таке дисципліна, відповідальність і братерство. А головне - небайдужість. Не всі з них – кадрові військові, чимало добровольців пішли з цивілки. Дехто працював в успішних компаніях.І держава має бути їм вдячною", - наголосив Єрмак.
За його словами, реформа стосуватиметься усіх рівнів роботи Офісу президента — від департаментів до керівних посад. Президент України Володимир Зеленський вже підтримав цю ідею.
"Це справедливо. Бо саме ці люди - мірило честі, моралі й відданості Україні. Я добре знаю, як змінюється темп, коли поруч люди які пройшли війну. Вони не шукають виправдань, вони шукають рішення як досягти результату", - додав керівник ОП.
Як приклад, Єрмак навів свого заступника, полковника Павла Палісу, який раніше командував 93-ю окремою механізованою бригадою "Холодний Яр". Він додав, що Паліса демонструє в Офісі Президента ту саму швидкість, чесність і принциповість, які були притаманні йому на фронті.
"Саме така культура мала б поширюватись на всю державну службу в майбутньому. І це приклад не тільки для держави. Бізнес, ІТ, культура - теж мають брати ветеранів у команди. Це робить систему сильнішою й справедливішою", - підсумував він.
- Верховна Рада на засіданні 21 серпня підтримала в першому читанні законопроєкт про щомісячні виплати 50 тис. грн для військових після полону, які потребують лікування.
