Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про 50 тис. грн щомісяця для військових після полону

За це віддали свої голоси 270 нардепів, повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

"Військові, які після звільнення потребують тривалого стаціонарного лікування (від 30 днів), отримуватимуть щомісячну виплату у розмірі 50 тис. грн", - написав Гончаренко.

Таку допомогу вони отримуватимуть протягом трьох місяців.

Закон також врегульовує порядок підтвердження хвороб чи травм, отриманих у полоні, щоб уникнути бюрократичних проблем.

Наразі виплати надаються лише за наявності поранень чи каліцтв, тоді як багато звільнених потребують лікування через тяжкі захворювання, пов’язані з перебуванням у полоні.

"Дуже правильний законопроєкт. Попереду ще 2 читання, але сподіваюсь, зволікати з цим не будуть", - написав він.