Наймолодшому звільненому - 26 років: Україна повернула з полону РФ 84 людини, серед них захисники Маріуполя
Оновлено

Наймолодшому звільненому - 26 років: Україна повернула з полону РФ 84 людини, серед них захисники Маріуполя

Юлія Юліна
14 серпня, 2025 четвер
15:51
Війна з Росією обмін, додому повернули 84 українців

Україна та Росія провели черговий обмін полоненими, в межах якого 14 серпня додому повернулися 84 людини – як військові, так і цивільні

Зміст
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Повертаємо українців додому, в Україну. Новий обмін, 84 людини. Це і військові, і цивільні", - написав він.

Глава держави зазначив, що майже всім колишнім полоненим потрібна медична допомога й значна реабілітація.

"Серед звільнених сьогодні цивільних є й ті, хто утримувався росіянами ще з 2014, 2016 та 2017 років. Серед звільнених сьогодні військових – захисники Маріуполя", - уточнив Зеленський.

Він подякував Координаційному штабу, ГУР, ОП і всім, хто працює заради повернення українців з полону РФ.

"Дякую ОАЕ за допомогу в цьому обміні. А головне, дякую нашим воїнам, які щотижня на фронті поповнюють для України обмінний фонд", - написав Зеленський та анонсував нові обміни.

Згодом на facebook-сторінці Володимира Зеленського опублікували відео з обміну полоненими.

 

Як розповіли в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, з російської неволі визволено 33 військових та 51 цивільного українця. У межах 67-го обміну додому повернулися ті, хто був у полоні ще з 2014 року.

"Особливість сьогоднішнього обміну в тому, що вдалося визволити цивільних та військових українців, які були затримані на тимчасово окупованих територіях ще до повномасштабного вторгнення та незаконно засуджені на тривалі терміни ув’язнення - від 10 до 18 років. Один зі звільнених пробув у неволі 4013 днів - він був поневолений на Донеччині ще у 2014 році", - йдеться в повідомленні.

Також додому повернулись українці, схоплені та засуджені окупантами з 2016 по 2021 роки. Серед визволених є три жінки з Донецької та Луганської областей. Одна з них - учителька початкової школи, позбавлена волі у 2019 році. 

Також серед звільнених сьогодні цивільних українців є 27-річний хлопець, якого окупанти незаконно позбавили волі 2016-го. На той час йому було лише 18 років. 

Окрім цивільних додому повертаються також захисники з гарнізону Маріуполя, воїни Військово-Морських сил і Державної прикордонної служби. З неволі вдалося визволити 10 офіцерів. 

З російського полону повертаються дві пари рідних братів, яких утримували в неволі з березня та квітня 2022 року.  Більшість визволених цивільних і військових мають проблеми зі здоров’ям та інвалідність.

Вік наймолодшого звільненого - 26 років, найстаршому виповнилося - 74 роки, з яких останні сім років (від 2018-го) він перебував у російській в’язниці. 

Визволені українці отримають усю необхідну медичну допомогу. Усі звільнені пройдуть медичний огляд, отримають лікування. Їх забезпечать усім необхідним на перший час, вони отримають належні виплати та пройдуть реабілітацію та реінтеграцію до суспільства після тривалої ізоляції в російській неволі.

