"Рішення не має жодного стосунку до питання захищеності підстанцій Укренерго": Кудрицький про своє звільнення

Про це він написав у Facebook.

За словами Кудрицького, позачергове засідання наглядової ради ініціював він, оскільки "питання звільнення і призначення керівника Укренерго - повноваження виключно наглядової ради".

"Рішення НР щодо мого звільнення не має жодного стосунку до питання захищеності підстанцій Укренерго. Я представив членам Наглядової ради детальний звіт щодо кожного об’єкту. І до нього у членів НР жодних запитань не було. Я не можу вдаватися в деталі, але на підстанціях Укренерго побудовано більше 60 антидронових укриттів, практично на кожній підстанції. Такі інженерні споруди побудовані лише на об’єктах Укренерго. Там, де замовником виступала компанія, не витрачено жодної гривні з державного бюджету, адже всі вони побудовані за кошти міжнародної підтримки", - висловився він.

Водночас ексголова Укренерго наголосив, незалежність корпоративного управління компанії та прозорі бізнес-процеси є запорукою надання 1,5 млрд євро на відновлення й захист енергосистеми від західних партнерів.

Також Кудрицький згадав про "кампанію дискредитації Укренерго", яка, за його словами, була розгорнута в анонімних Telegram-каналах і деяких медіа.

"Збереження в Укренерго професійної команди і призначення у наглядову раду всіх незалежних її членів – запорука того, щоб в майбутньому Компанія не стала генератором такого роду грошових потоків. І не втратила підтримку західних партнерів, яка повністю використовується на відновлення енергосистеми. Мій наступник має бути обраним на прозорому публічному конкурсі. Саме так був призначений і я 4 роки тому", - підсумував він.