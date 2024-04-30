Росія увійшла до трійки лідерів за смертністю від селфі
Згідно з аналізом статистичних даних за останні 9 років, росіяни посіли третє місце за кількістю смертей, спричинених фотографуванням самих себе
Про це пише Bild.
Відтоді, як слово "селфі" з’явилося в Австралії у 2002 році, де воно було винайдено, пристрасть до самофотографування забрала сотні життів. Згідно з наявними даними, у період з 2014 по 2023 рік у 49 країнах сталося 399 смертей, пов’язаних із селфі.
Лідером за кількістю померлих через фото є Індія. Тут селфі забрало життя 190 людей. На другому місці опинилися США - 29 смертей за 9 років, а трійку замикає Росія з 18 смертями.
Індія також стала рекордсменом за кількістю одночасних смертей від одного селфі. У липні 2022 року 11 людей стали жертвами удару блискавки, коли фотографувалися на сторожовій вежі історичного форту Амбер у північно-західній провінції Раджастан. Трагедія сталася під час мусонної грози.
Наприкінці Рамадану 2021 року в Індонезії 9 людей потонули, коли під час групового селфі перекинувся човен, який доставляв їх до плавучого ресторану в Центральній Яві.
Також в Індії у 2017 році стався трагічний випадок за участі 5 людей через селфі одного з них. Таракнатх Макал їхав потягом додому з паломництва до Непалу. Біля Калькутти він висунувся з дверей потяга, щоб зробити фото на мобільний телефон, послизнувся і впав. Четверо друзів віком від 25 до 30 років кинулися за ним, щоб його врятувати. Усіх переїхав зустрічний потяг.
У США 28 жовтня 2018 року індійська пара Вішну Вішванат і Мінаші Мурті впала з Тафт-Пойнта в Йосемітському національному парку в Каліфорнії. Вони підійшли занадто близько до 900-метрової прірви, щоб зробити дивовижне фото.
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