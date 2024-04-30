Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Росія увійшла до трійки лідерів за смертністю від селфі

Росія увійшла до трійки лідерів за смертністю від селфі

30 квітня, 2024 вiвторок
14:23
Суспільство На фото: Блогерка Софія Ченг прославилася сміливими селфі та загинула, впавши у водоспад у 2022 році

Згідно з аналізом статистичних даних за останні 9 років, росіяни посіли третє місце за кількістю смертей, спричинених фотографуванням самих себе 

Про це пише Bild.

Відтоді, як слово "селфі" з’явилося в Австралії у 2002 році, де воно було винайдено, пристрасть до самофотографування забрала сотні життів. Згідно з наявними даними, у період з 2014 по 2023 рік у 49 країнах сталося 399 смертей, пов’язаних із селфі. 

Лідером за кількістю померлих через фото є Індія. Тут селфі забрало життя 190 людей. На другому місці опинилися США - 29 смертей за 9 років, а трійку замикає Росія з 18 смертями.

Індія також стала рекордсменом за кількістю одночасних смертей від одного селфі. У липні 2022 року 11 людей стали жертвами удару блискавки, коли фотографувалися на сторожовій вежі історичного форту Амбер у північно-західній провінції Раджастан. Трагедія сталася під час мусонної грози.

Наприкінці Рамадану 2021 року в Індонезії 9 людей потонули, коли під час групового селфі перекинувся човен, який доставляв їх до плавучого ресторану в Центральній Яві.

Також в Індії у 2017 році стався трагічний випадок за участі 5 людей через селфі одного з них. Таракнатх Макал їхав потягом додому з паломництва до Непалу. Біля Калькутти він висунувся з дверей потяга, щоб зробити фото на мобільний телефон, послизнувся і впав. Четверо друзів віком від 25 до 30 років кинулися за ним, щоб його врятувати. Усіх переїхав зустрічний потяг.

У США 28 жовтня 2018 року індійська пара Вішну Вішванат і Мінаші Мурті впала з Тафт-Пойнта в Йосемітському національному парку в Каліфорнії. Вони підійшли занадто близько до 900-метрової прірви, щоб зробити дивовижне фото.
 

Теги:
Світ
Росія
Індія
Читайте також:
Карта бойових дій: Авдіївка
29 квітня, 2024 понедiлок
Втрата Очеретиного - це те, чого не повинно було відбутися найближчим часом, - "Інформаційний спротив"
Внуково
28 квітня, 2024 неділя
Майже тисяча громадян Таджикистану заблоковані в московських аеропортах, - МЗС країни
Росія пропаганда США
30 квітня, 2024 вiвторок
Карлсон, який брав інтерв’ю у Путіна, оприлюднив розмову з ідеологом рашизму Дугіним
Київ
+21°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.38
    Купівля 39.38
    Продаж 39.85
  • EUR
    Купівля 42.17
    Продаж 42.9
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
30 квітня
14:35
Єврокомісія почала розслідування щодо Facebook та Instagram через недостатню протидію дезінформації РФ
14:28
Оновлено
У Києві демонтують пам'ятник на честь Переяславської ради
У Києві демонтують пам'ятник на честь Переяславської ради
14:16
польща гроші злотий
"Прихильник злотого": очільник мінфіну Польщі виступив проти переходу країни на євро
14:13
OPINION
Микола Княжицький
Немає логіки, є брехня. Колонка Миколи Княжицького
14:09
СБУ затримала у Києві проросійських хакерів
Створили фейкові акаунти очільників СБУ та ГУР: у Києві затримали проросійських хакерів
14:07
OPINION
Руслан Рохов
Кремль робить свій наступний хід в Молдові
14:05
Оновлено
Уночі в Криму лунали вибухи: Аксьонов заявив про атаку ATACMS, росЗМІ - про поранених військових РФ
13:41
на фото окупанти з Бурятії, які катували мешканців Київщини
ДБР оголосило підозру чотирьом окупантам із Бурятії, які катували мешканців Київщини
13:35
На фото: Михайло Крупін
"Задонать на FPV і втопи р**ню в крові": Крупін і Притула випустили трек, щоб зібрати 130 млн грн на дрони для ЗСУ
13:32
Оновлено
Удар по Харкову 30.04.24
РФ зранку атакувала цивільні об'єкти Харкова: є загиблий, 9 поранених
13:25
Путін Гаага
Гібридний спецтрибунал для РФ не влаштує Україну, - голова комітету Ради Маслов назвав можливі варіанти
13:08
кіно
Опитування виявило ідеальну тривалість фільму, результати суперечать реаліям кіноринку
13:03
Ентоні Блінкен
"Агресія РФ стала її стратегічною поразкою": Блінкен сказав, чому окупанти не переможуть
12:48
Атака на НПЗ біля міста Слов'янськ-на-Кубані у РФ
Британська розвідка проаналізувала наслідки атаки БПЛА на російський аеродром "Кущевск"
12:41
фейк
Зеленський "скасував вибори", а українці "гинутимуть через допомогу США": добірка фейків і маніпуляцій світових ЗМІ за 30 квітня
12:32
Новини компаній
Підприємство Ferrexpo
У 2023 році Ferrexpo інвестувала понад $101 млн в українські активи
12:26
Володимир Зеленський та Єнс Столтенберг зустрілися зі слухачами Національного університету оборони
Зеленський зі Столтенбергом відвідали офіцерів, які проходять курси за стандартами НАТО
12:23
Огляд
світ, міжнародний огляд
Втрати на війні зростають на обох фронтах та роль ромів у російсько-українській війні. Акценти світових ЗМІ 30 квітня
12:17
Ексклюзив
прикордонники, прикордонник, перевірка документів
Держава має компенсувати конфіскацію майна в громадян, - правозахисник Тарахкало
12:07
OPINION
Віктор Андрусів
Про різницю між участю та індульгенцією
11:54
Азовсталь
Азовсталь перетворять на музей: мер Маріуполя розповів про нову економічну модель міста після деокупації
11:51
Арктика, морж
В Арктиці зафіксували перший випадок смерті моржа від пташиного грипу
11:45
Зерно, порт
Експорт агропродукції з чорноморських портів України сягнув довоєнного рівня, - Кислиця
11:42
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода у перший день травня
11:39
Україна-Польща
Польща має намір урегулювати питання перебування у країні українців призовного віку
11:34
Ексклюзив
У владі говорять, що марафон буде тривати до закінчення воєнного стану, - голова Наглядової ради Суспільного
11:27
Рівненська АЕС
У США готуються до введення ембарго на російський уран, – Bloomberg
11:19
TikTok
Фон дер Ляєн припустила можливість блокування TikTok у ЄС
11:19
Ісландія
Парламент Ісландії ухвалив резолюцію про довгострокову підтримку України до 2028 року
11:03
Естонія
У Естонії заявили, що не висилатимуть українців призовного віку з протермінованими паспортами
11:02
Нацбанк України
У НБУ розповіли, чи працюватимуть банки на Великдень та травневі свята
10:59
міни, замінований пляж
Україна прагне залучати більше жінок до розмінування
10:51
Сі Цзіньпін і Еммануель Макрон
Макрон хоче поглибити особистий зв’язок із Сі Цзіньпіном, щоб той вплинув на РФ, - Bloomberg
10:46
електроенергія
В Україні знижується споживання електроенергії: ситуація в енергосистемі станом на 30 квітня
10:35
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 30 квітня: скільки коштує долар, євро та злотий
10:34
Польща
У МЗС Польщі стверджують, що заяви Дуди щодо ядерної зброї наражають країну на небезпеку з боку РФ
10:24
Олексій Чернишов, НАК "Нафтогаз"
Очільник Нафтогазу Чернишов закликав ЄС захистити газові сховища від атак РФ
10:19
СБУ затримали підозрювану
Шпигувала за понтонними переправами ЗСУ через річки Донеччини: СБУ затримала підозрювану
10:12
Колумбія, ветоліт
У Колумбії розбився вертоліт, який перевозив боєприпаси: загинули 9 солдатів
10:05
OPINION
Карл Волох
Трамп підриває довіру до Америки
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV