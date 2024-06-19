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Розслідування про статки заступника генпрокурора: Костін запропонував відкласти обговорення

19 червня, 2024 середа
22:08
Суспільство на фото: Костін

Генеральний прокурор Андрій Костін у листі до голови Верховної Ради запропонував відкласти обговорення ситуації щодо розслідування про незадекларовані статки його заступника до отримання результатів

Зміст

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Зокрема Костін заявив, що дуже серйозно ставиться до журналістських розслідувань. Він сказав, що підписав наказ про проведення службового розслідування щодо цих фактів, воно наразі триває. 

"Національне агентство із запобігання корупції проводить перевірку щодо способу життя Вербицького. Окрім цього знаю, що НАБУ також ініціювало досудове розслідування у кримінальному провадженні", - зауважив він.

Також він пояснив, чому Вербицького не можна відсторонити.

"Сьогодні у Раді ставилися питання щодо його можливого відсторонення. Хотів би зазначити, що закон про прокуратуру не передбачає можливості відсторонити прокурора від виконання обов'язків на етапі службового розслідування. Для мене найважливіше встановити істину і прийняти максимально зважене та неупереджене рішення", - каже Костін.

Генпрокурор також розповів, що мав розмову зі своїм заступником щодо справи.

"Він виклав мені свої аргументи та пояснення щодо ситуації. Він, до речі, веде низку резонансних кримінальних проваджень, фігуранти яких дуже зацікавлені у його відстороненні й тим більше - звільненні… Наразі я чекаю на результати службового розслідування, можливо, до цього часу ми матимемо результати перевірки НАЗК. У своєму листі на адресу голови ВР сьогодні я звернув увагу саме на ці обставини, запропонувавши відкласти обговорення цієї ситуації до отримання результатів розслідувань і лише тоді можна буде ухвалювати якісь рішення", - наголосив Костін. 

Що відомо про Дмитра Вербицького

Дмитра Вербицького призначили на посаду заступника генпрокурора у вересні 2022 року. Він, зокрема, відповідає за питання, пов'язані з протидією економічним злочинам, ухиленням від сплати податків, а також із захистом інвестицій.

У травні журналісти "Схем" виявили, що Вербицький оселився в будинку в елітному котеджному містечку в Києві, який його племінник придбав за довіреністю від одеського бізнесмена за понад 2 мільйони гривень, що згідно з ринковими цінами є заниженою у 6 разів вартістю.

Крім того, згодом журналісти з'ясували, що Христина Ільницька, з якою Дмитро Вербицький перебуває у стосунках, є власницею майна на суму щонайменше 52 мільйони гривень, не маючи для цього достатніх власних офіційних доходів.

  • 18 червня Верховна Рада викликала генерального прокурора Андрія Костіна для пояснень щодо розслідування про незадекларовані статки його заступника.
Теги:
Україна
Верховна Рада
Генеральна прокуратура
Офіс генпрокурора
Андрій Костін
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