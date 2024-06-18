Розслідування про статки заступника генпрокурора: Верховна Рада викликає Костіна на доповідь

Про це повідомили нардепи Ярослав Железняк та Ірина Геращенко.

"ВР підтримала ініціативу негайно викликати в залу генпрокурора Костіна і заслухати його щодо доброчесності підлеглих після виходу програм розслідувачів про можливі незадекларовані статки прокурорів", - написала Геращенко.

За проголосували 216 нардепів. За словами Железняка, Андрія Костіна викликають завтра на 12:00 на доповідь щодо майна його заступника Дмитра Вербицького.

Що відомо про Дмитра Вербицького

Дмитра Вербицького призначили на посаду заступника генпрокурора у вересні 2022 року. Він, зокрема, відповідає за питання, пов'язані з протидією економічним злочинам, ухиленням від сплати податків, а також із захистом інвестицій.

У травні журналісти "Схем" виявили, що Вербицький оселився в будинку в елітному котеджному містечку в Києві, який його племінник придбав за довіреністю від одеського бізнесмена за понад 2 мільйони гривень, що згідно з ринковими цінами є заниженою у 6 разів вартістю.

Крім того, згодом журналісти з'ясували, що Христина Ільницька, з якою Дмитро Вербицький перебуває у стосунках, є власницею майна на суму щонайменше 52 мільйони гривень, не маючи для цього достатніх власних офіційних доходів.