Розслідування про статки заступника генпрокурора: Верховна Рада викликає Костіна на доповідь
Верховна Рада викликала генерального прокурора Андрія Костіна для пояснень щодо розслідування про незадекларовані статки його заступника
Про це повідомили нардепи Ярослав Железняк та Ірина Геращенко.
"ВР підтримала ініціативу негайно викликати в залу генпрокурора Костіна і заслухати його щодо доброчесності підлеглих після виходу програм розслідувачів про можливі незадекларовані статки прокурорів", - написала Геращенко.
За проголосували 216 нардепів. За словами Железняка, Андрія Костіна викликають завтра на 12:00 на доповідь щодо майна його заступника Дмитра Вербицького.
Що відомо про Дмитра Вербицького
Дмитра Вербицького призначили на посаду заступника генпрокурора у вересні 2022 року. Він, зокрема, відповідає за питання, пов'язані з протидією економічним злочинам, ухиленням від сплати податків, а також із захистом інвестицій.
У травні журналісти "Схем" виявили, що Вербицький оселився в будинку в елітному котеджному містечку в Києві, який його племінник придбав за довіреністю від одеського бізнесмена за понад 2 мільйони гривень, що згідно з ринковими цінами є заниженою у 6 разів вартістю.
Крім того, згодом журналісти з'ясували, що Христина Ільницька, з якою Дмитро Вербицький перебуває у стосунках, є власницею майна на суму щонайменше 52 мільйони гривень, не маючи для цього достатніх власних офіційних доходів.
- НАБУ і САП викрили схему заволодіння державними коштами під час закупівлі комп’ютерного обладнання за завищеними цінами екскерівником держустанови МВС, власником та директоркою приватного підприємства.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.48 Купівля 40.48Продаж 40.99
- EUR Купівля 43.38Продаж 44.17
- Актуальне
- Важливе