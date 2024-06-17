Завдали збитків державі на 16,6 млн грн на закупівлі комп'ютерів: НАБУ викрило експосадовця МВС та підприємство

Про це повідомляє пресслужба НАБУ .

За даними слідства, у 2020 році керівник державної установи міністерства внутрішніх справ у змові з власником та директоркою приватного підприємства уклав договір на постачання комп’ютерного обладнання на суму понад 26 млн грн.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура уточнює, що йдеться про колишнього керівника державної установи "Центр обслуговування підрозділів Міністерства внутрішніх справ України".

Це обладнання підприємство надалі закупило через фірми-прокладки у виробника за ринковими цінами та поставило замовнику за ціною, штучно збільшеною майже втричі.

Унаслідок реалізації схеми державі заподіяно 16,6 млн грн збитків.

Директорку підприємства затримано, суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у сумі 3 млн грн. Дії фігурантів кваліфікували за ч. 5 ст. 191 КК України.

Примітка. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.