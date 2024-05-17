Понад 2 млрд грн збитків державі на махінаціях у вугільній сфері: в Україні затримали бізнесмена та його поплічників

Про це повідомляють Нацполіція, Офіс генпрокурора і ДБР.

"Працівники ДБР у тісній взаємодії з Нацполіцією затримали фактичного власника ТОВ "Краснолиманське", що входить до групи компаній ТОВ "Укрдонінвест". Він через керівництво свого підприємства та службових осіб Міністерства енергетики України та Державної податкової служби України завдав державі шкоди на понад 2 млрд грн на махінаціях у вугільній сфері", - розповідають у ДБР.

Зазначено, що колись бізнесмен отримав частину активів сім’ї Януковича та фактичний контроль над усіма державними шахтами та фабриками сходу України.

За інформацією слідства, фігуранти на чолі з вугільним підприємцем здійснювали діяльність під прикриттям правоохоронних органів і створили схему несплати податків на майже 1,2 млрд грн. Підозрювані легалізували загалом 991 млн грн, купивши автівки та елітну нерухомість.

Також фігуранти укладали невигідні договори з державним підприємством "Вугільна компанія "Краснолиманська"", заблокувавши основний вид його діяльності - видобуток кам’яного вугілля.

Зараз заборгованість за послуги з видобутку вугілля становить понад 2,2 млрд грн, 1,1 млрд грн з яких - за електроенергію, а 147 млн - заробітні плати майже 1,7 тис. працівникам.

"Бенефіціарного власника підприємства та трьох його поплічників затримали в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів", - інформують в Офісі генпрокурора.

Раніше низка ЗМІ повідомляла про затримання вугільного бізнесмена Віталія Кропачова, власника групи компаній "Укрдонінвест", каналу Ukrainе World News та цифрового київського провайдера ТОВ "Ера Продакшн".

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Фото: t.me/pgo_gov_ua

Фото: t.me/pgo_gov_ua



