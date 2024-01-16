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"Розстріл працівника ТЦК": росіяни запустили новий фейк

16 січня, 2024 вiвторок
17:57
Суспільство повістка

Російська пропаганда розповсюджує фейкове відео, на якому невідома особа буцімто стріляє у працівника ТЦК під час вручення повістки

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Ворожі ресурси поширюють відео від імені Нацполіції України. Невідома особа буцімто стріляє у працівника ТЦК під час вручення повістки.

Верифікувавши інформацію у поліціянтів, стало відомо, що поширюване відео – неякісно зрежисований фейк російських пропагандистів.

"По-перше, на відео не відображено характерних ознак, притаманних пострілу з вогнепальної зброї; напис на жилеті учасника інциденту нерозбірливий, до того ж працівники ТЦК та СП під час виконання службових обов'язків ходять у камуфляжному одязі та без світловідбивних жилетів; а "водяний знак" на відео – підробка під вотермарку НПУ та не відповідає тій, якою маркується офіційне відео", - йдеться у повідомленні.

Українців закликають довіряти тільки верифікованим джерелам інформації.

Відео:

16 січня Центр протидії дезінформації також розвінчав фейк росіян про те, що представники патрульної поліції нібито почали затримувати чоловіків для представників ТЦК та СП.

Відео
Україна
мобілізація
Війна з Росією
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