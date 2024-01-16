"Розстріл працівника ТЦК": росіяни запустили новий фейк
Російська пропаганда розповсюджує фейкове відео, на якому невідома особа буцімто стріляє у працівника ТЦК під час вручення повістки
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
Ворожі ресурси поширюють відео від імені Нацполіції України. Невідома особа буцімто стріляє у працівника ТЦК під час вручення повістки.
Верифікувавши інформацію у поліціянтів, стало відомо, що поширюване відео – неякісно зрежисований фейк російських пропагандистів.
"По-перше, на відео не відображено характерних ознак, притаманних пострілу з вогнепальної зброї; напис на жилеті учасника інциденту нерозбірливий, до того ж працівники ТЦК та СП під час виконання службових обов'язків ходять у камуфляжному одязі та без світловідбивних жилетів; а "водяний знак" на відео – підробка під вотермарку НПУ та не відповідає тій, якою маркується офіційне відео", - йдеться у повідомленні.
Українців закликають довіряти тільки верифікованим джерелам інформації.
Відео:
16 січня Центр протидії дезінформації також розвінчав фейк росіян про те, що представники патрульної поліції нібито почали затримувати чоловіків для представників ТЦК та СП.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.95 Купівля 37.95Продаж 38.67
- EUR Купівля 41.48Продаж 42.55
- Актуальне
- Важливе